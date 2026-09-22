Új megállapodást jelentett be Volodimir Zelenszkij New Yorkban

"Természetesen Ukrajna elsődleges prioritása a béke előmozdítása és népünk életének védelme. Vannak konkrét biztonsági javaslatok és feszültségcsökkentő intézkedések, amelyek közelebb hozhatják a háború végét. A légvédelem megerősítésén és Ukrajna számára a megfelelő finanszírozás biztosításán dolgozunk" - írta X-bejegyzésében az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij kedden találkozik Donald Trump amerikai elnökkel a New York-i ENSZ-székházban, és a megbeszélésen az Oroszországgal való „energetikai fegyverszünetre” fog törekedni.

Az ukránok attól tartanak, Oroszország arra készül, hogy ezen a télen a fűtési és áramellátó létesítményeket támadja, miután mindkét fél fokozta a kikötőket, raktárakat, hajókat és az energetikai infrastruktúrát célzó légi támadásokat.

„Véget kell vetni annak, hogy Ukrajna energiaágazata, kritikus infrastruktúrája és élelmiszerexportja Oroszország célpontja legyen. Ez a mi részünkről is megfelelő feszültségcsökkentő lépésekhez vezet majd. Lehetséges megoldásokat találni” – írta Zelenszkij hétfőn az X-en.

Trump a múlt héten jelentette be, Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadnak energetikai célpontokat, de a fegyverszünet látszatát eloszlatta, amikor Oroszország másnap benzinkutakat támadott Kijevben, Ukrajna pedig lebombázott egy orosz olajfinomítót.

Egyes kritikusok szerint Trumpnak az ukrajnai konfliktusra való összpontosítása eltereli a figyelmet az Irán elleni háborújáról, ami a globális energiaárak jelentős emelkedéséhez vezetett.