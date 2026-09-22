ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.99
usd:
315.86
bux:
152538.84
2026. szeptember 22. kedd Móric
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
António Costa, az Európai Tanács elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az orosz-ukrán háborúban Ukrajnát támogató országok vezetõinek kijevi tanácskozásán 2026. augusztus 24-én. MTI/EPA/Makszim Maruszenko
Nyitókép: MTI/EPA/Makszim Maruszenko

Új megállapodást jelentett be Volodimir Zelenszkij New Yorkban

Infostart / MTI

Aláírásra kész egy új drónmegállapodás – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután hétfőn késő este megérkezett New Yorkba az ENSZ Közgyűlésének ülésére.

"Természetesen Ukrajna elsődleges prioritása a béke előmozdítása és népünk életének védelme. Vannak konkrét biztonsági javaslatok és feszültségcsökkentő intézkedések, amelyek közelebb hozhatják a háború végét. A légvédelem megerősítésén és Ukrajna számára a megfelelő finanszírozás biztosításán dolgozunk" - írta X-bejegyzésében az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij kedden találkozik Donald Trump amerikai elnökkel a New York-i ENSZ-székházban, és a megbeszélésen az Oroszországgal való „energetikai fegyverszünetre” fog törekedni.

Az ukránok attól tartanak, Oroszország arra készül, hogy ezen a télen a fűtési és áramellátó létesítményeket támadja, miután mindkét fél fokozta a kikötőket, raktárakat, hajókat és az energetikai infrastruktúrát célzó légi támadásokat.

„Véget kell vetni annak, hogy Ukrajna energiaágazata, kritikus infrastruktúrája és élelmiszerexportja Oroszország célpontja legyen. Ez a mi részünkről is megfelelő feszültségcsökkentő lépésekhez vezet majd. Lehetséges megoldásokat találni” – írta Zelenszkij hétfőn az X-en.

Trump a múlt héten jelentette be, Ukrajna és Oroszország megállapodott abban, hogy nem támadnak energetikai célpontokat, de a fegyverszünet látszatát eloszlatta, amikor Oroszország másnap benzinkutakat támadott Kijevben, Ukrajna pedig lebombázott egy orosz olajfinomítót.

Egyes kritikusok szerint Trumpnak az ukrajnai konfliktusra való összpontosítása eltereli a figyelmet az Irán elleni háborújáról, ami a globális energiaárak jelentős emelkedéséhez vezetett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Új megállapodást jelentett be Volodimir Zelenszkij New Yorkban

ukrajna

drón

megállapodás

volodimir zelenszkij

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely az InfoRádióban: hamarosan kész az olimpiai koncepció

Karácsony Gergely az InfoRádióban: hamarosan kész az olimpiai koncepció

Az Alkotmánybíróság hétfői, egyhangú döntése szerint az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. A döntés következményeiről, a kormánnyal jelenleg zajló tárgyalásokról és a budapesti olimpia esélyeiről is beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban.
Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Magyar Péter miniszterelnök már hétfőn utalást tett arra, hogy nem biztos a frakció támogatásában.
 

Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga

Panyi Miklós: hamis pedofilvád megtételének sincs helye a közéletben

Fontos változások jönnek a fővárosban, döntött az Országgyűlés

Ismét kötelező a kamarai tagság, számos ingatlanos változás jön – országgyűlési döntések

Megalakult a lukas Médiatanács – példátlan esetről beszél a Fidesz

VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára

Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára

Az Ozempic gyártójaként ismert Novo Nordisk a hajhullás kezelésének piacára is belépne, miközben a dán gyógyszergyártó a közvetlen fogyasztói értékesítésre épülő üzletágának bővítésén dolgozik - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobásra készülhet az MNB: meglódult a forint a sorsdöntő kamatdöntés előtt!

Nagy dobásra készülhet az MNB: meglódult a forint a sorsdöntő kamatdöntés előtt!

A délelőtti gyengülés után hétfő esti szintje közelébe kapaszkodott vissza a forint a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése előtt.

BBC
Business Sport Travel Science
World leaders gather at UN General Assembly with Trump and Burnham to meet for first time

World leaders gather at UN General Assembly with Trump and Burnham to meet for first time

US President Donald Trump is one of the first due to speak today, with France's Emmanuel Macron and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan also on the schedule.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 22. 12:47
Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában – videó
2026. szeptember 22. 12:25
Az ukrán külügyminiszter „orbánizmussal” vádolta a kormányt, Magyar Péter reagált
×
×