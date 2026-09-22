Gazdaszövetkezetek: tragikus helyzetben a magyar mezőgazdaság

Az eddigi kárenyhítési bejelentések alapján még a 2022-eshez képest is nagyobb a mezőgazdasági kár. Ezzel a ténnyel jellemezte a helyzetet a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára.

Cseh Tibor az InfoRádióban elmondta:

az év kezdődött egy nagyon erős faggyal a tavaszi időszakban, ami a gyümölcsösöket és a szőlőket is érintette,

és azzal, hogy egyébként hiába volt egy erős 30 centis hóesés a téli időszakban.

A tavasz és a nyár az egyértelműen egy rendkívül száraz időszak volt. Ebben az időszakban történik meg júniusban és júliusban az őszi vetésű növények, tehát az őszi búza, az árpa és a repce betakarítása. Gyakorlatilag ott, ahol eddig jó termések voltak, még az aszályos évben is, a Dunántúl északi régiójában, ott is komoly károkról számoltak be a gazdák.

Sajnos már az sem igaz, hogy „csak” az ország keleti részén vannak komolyabb aszálykárok – jelezte a főtitkár.

„Most befejeződik a kukorica és a napraforgó betakarítása, amit mindenki lát, akár az utak mellett haladva is, és tragikus a termés.

Gyakorlatilag ott tartunk, hogy az ország területén 5 millió hektár mezőgazdasági művelésben lévő föld esetében már bejelentettek közel másfél millió hektárnyi területet, és a kárbejelentések egy jelentős része most várható. Ez azt jelenti, hogy kukoricából, amiből korábbi években exportra termeltünk, importra szorul majd az ország. A búza több mint az 50 százalékát eddig exportra termeltük, idén azt lehet mondani, hogy a hazai ellátás biztosított, de jelentősen visszaesik az exportunk.”

Cseh Tibor arra hívja fel a figyelmet, hogy elfogytak a tartalékok.

Mint mondta: „az elmúlt öt évben gyakorlatilag, ha nagyon pozitívan gondolkodunk, akkor kettő, de inkább egy volt olyan év, amikor érdemben többletet tudtak termelni a gazdálkodók, és gyakorlatilag elfogytak a tartalékok.”

A gazdálkodók most már tömegesen váltanak olyan stratégiára, hogy nem szórnak műtrágyát, hogy csak a minimális gépi munkákat végzik el, lesz amennyi lesz, de egyértelműen a költségcsökkentés vagy a költségek minimalizálása a cél – fogalmazott.

„Az igazsághoz hozzátartozik, hogy alapvetően az aszály az csak az egyik probléma, ha kevés teremne és az árak ennek megfelelően emelkednének a kereslet-kínálat elve alapján, azt gondolom, hogy nem lenne ekkora probléma az ágazatban. De

az őszi búzánál az 5 évvel ezelőtti árakat sem érjük el, és gyakorlatilag a kukorica, napraforgó, és a repce esetében is ez a helyzet.

Az előző évekhez képest, vagy a 2022 előtti évekhez képest jelentősen csökkentek az árak."

Ez egyértelműen magyarázható azzal, hogy a világpiacról beszélünk – fejtette ki. Tehát a magyar árazás, a magyar termelőktől felvásárolt termékek árazása is a világpiachoz igazodik, ahol, elsősorban Dél-Amerikában és Észak-Amerikában többlet volt idén búzatermésből, és nyilván ez kihat a hazai piacra is.

Ráadásuli hátráltatja a tervezést, hogy kiszámíthatatlan a gázolaj ára.

A kormány által bejelentett gázolajkedvezmény nem jelent érdemi segítséget a gazdáknak.

A főtitkár kiemelte: „a gazdák vállalkozók, akik a számok nyelvén értenek, nem a kommunikáció nyelvén, és a számok azt mutatják, hogy 5000 forint egy gazda számára havonta nehezen értelmezhető támogatás.”

A jövedéki adó esetében a plusz néhány százalék most literenként csupán 14 forint kedvezményt jelent, mindezt ugye 709 forintos átlagárak mellett, úgyhogy nincs érdemi segítség.

„Nyilván lehet arról beszélni, hogy ez egy szakmai vita, vagy egy gazdasági vita, hogy hatósági árakról kell-e beszélni, a gazdáktól visszatérően halljuk ezeket az érveket, de azt látni kell, hogy van ezen túl is megoldás. Az Európai Bizottság az Európai Unió minden tagállam számára, így Magyarország számára is egy 16,6 millió eurós csomagot, válságtámogatást biztosítana, ha a tagállam élne ezzel a lehetőséggel. Ez kifejezetten a műtrágya és az üzemanyagárak emelkedésének kompenzálására lehetne fordítani. Nem mellesleg 200 százalékkal ki lehet egészíteni a tagállami költségvetésből, a gazdák nagyon régóta várják az erről szóló kormányzati döntést. Eddig ez még nem történt meg” – fogalmazott a főtitkár.

A cikk Pintér Dániel interjúja alapján készült.

Nyitókép: Szárazság sújtotta kukoricatábla Nyíregyháza határában 2026. augusztus 5-én.