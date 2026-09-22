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Mentõhelikopter a Mol Petrolkémia tiszaújvárosi telephelyének közelében 2026. május 22-én, miután robbanás történt az Olefin 1 üzem újraindítása során. A balesetben egy ember meghalt, többen súlyosan megsérültek.
Nyitókép: MTI/Vajda János

Halálos tiszaújvárosi robbanás: súlyos hiányosságokat tárt fel a vizsgálat a Mol Petrolkémiánál

Infostart / MTI

Megbírságolta a munkavédelmi hatóság a Mol Petrolkémiát 38 millió forintra, miután lezárult a tiszaújvárosi Mol Petrolkémia üzemében történt halálos munkabaleset vizsgálata. A hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt.

A Borsod Online (boon.hu) megyei hírportál kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a májusban történt robbanást tömeges munkabalesetnek minősítették. A balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg.

A tárca válaszából a lap szerint kiderült: a munkavédelmi hatóság megállapítása szerint az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani. A létesítmény Olefin-1 üzemében a műanyagipari alapanyagok előállításához szükséges különböző szénhidrogének feldolgozását és szétválasztását végzik, ott gáz- és folyadékfázisú anyagok áramlanak különböző hőmérsékleti és nyomásviszonyok között, zárt technológiai rendszerekben és csővezetékeken keresztül.

Az üzemet karbantartási munkák miatt április 27-től leállították, az újraindítást május 22-én kezdték el. Az úgynevezett pirolízis üzemrész - ahol szerves anyagok lebontása zajlik - beüzemelésekor azonban a kezelőszemélyzet az egyik vezetéken jegesedést észlelt, a minisztérium tájékoztatása szerint ennek helyszíni ellenőrzésekor következett be a robbanás - közölte a boon.hu.

Mint írták, a bírság mellett a munkáltatót az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, a munkavállalók megfelelő tájékoztatására, a munkabalesetek megfelelő kivizsgálására és dokumentálására, a kockázatértékelés kiegészítésére, valamint meghatározott vezetékek, csőszakaszok, szerelvények rendszeres, ütemezett karbantartására kötelezte a munkavédelmi hatóság.

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Kezdőlap    Belföld    Halálos tiszaújvárosi robbanás: súlyos hiányosságokat tárt fel a vizsgálat a Mol Petrolkémiánál

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