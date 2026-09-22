Halálos tiszaújvárosi robbanás: súlyos hiányosságokat tárt fel a vizsgálat a Mol Petrolkémiánál

A Borsod Online (boon.hu) megyei hírportál kérdésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a májusban történt robbanást tömeges munkabalesetnek minősítették. A balesetben egy dolgozó meghalt, négyen súlyosan, heten pedig könnyebben sérültek meg.

A tárca válaszából a lap szerint kiderült: a munkavédelmi hatóság megállapítása szerint az üzem robbanással érintett részei nem rendelkeztek megfelelő biztonsági berendezésekkel ahhoz, hogy a veszélyes technológiai állapotokat időben felismerjék és jelezzék, illetve szükség esetén a folyamatokat biztonságosan meg lehessen szakítani. A létesítmény Olefin-1 üzemében a műanyagipari alapanyagok előállításához szükséges különböző szénhidrogének feldolgozását és szétválasztását végzik, ott gáz- és folyadékfázisú anyagok áramlanak különböző hőmérsékleti és nyomásviszonyok között, zárt technológiai rendszerekben és csővezetékeken keresztül.

Az üzemet karbantartási munkák miatt április 27-től leállították, az újraindítást május 22-én kezdték el. Az úgynevezett pirolízis üzemrész - ahol szerves anyagok lebontása zajlik - beüzemelésekor azonban a kezelőszemélyzet az egyik vezetéken jegesedést észlelt, a minisztérium tájékoztatása szerint ennek helyszíni ellenőrzésekor következett be a robbanás - közölte a boon.hu.

Mint írták, a bírság mellett a munkáltatót az üzem technológiai és biztonsági rendszereinek felülvizsgálatára, a munkavállalók megfelelő tájékoztatására, a munkabalesetek megfelelő kivizsgálására és dokumentálására, a kockázatértékelés kiegészítésére, valamint meghatározott vezetékek, csőszakaszok, szerelvények rendszeres, ütemezett karbantartására kötelezte a munkavédelmi hatóság.