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Nyitókép: pexels.com

Elindult a Millió lépés az iskoládért kihívás

Infostart / MTI

Mindezt a Magyar Szervátültettek Szövetsége közölte az MTI-vel.

A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal "Napi 8" mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra: a cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek.

A programban az iskolák ismét százszor egymillió forintos sporteszköz-vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a MillióLépés applikáción keresztül lehet.

Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint hatvanféle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések.

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