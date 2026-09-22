Elindult a Millió lépés az iskoládért kihívás

A közlemény szerint a 77 napos kihívás ezúttal "Napi 8" mottóval ösztönöz rendszeres mozgásra: a cél, hogy a résztvevők naponta legalább 8000 lépést vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást teljesítsenek.

A programban az iskolák ismét százszor egymillió forintos sporteszköz-vásárlási támogatásért versenyezhetnek, csatlakozni a MillióLépés applikáción keresztül lehet.

Kifejtették, hogy az ingyenesen használható applikáció több mint hatvanféle mozgásformát képes lépésszámmá alakítani, így a séta és a futás mellett egyebek között úszással, kerékpározással vagy tánccal is gyűjthetők a lépések.