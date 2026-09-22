Az ukrán külügyminiszter „orbánizmussal” vádolta a kormányt, Magyar Péter reagált

Ukrajna külügyminisztere hétfőn egy X-bejegyzésében azért kritizálta a magyar kormányt, mert Magyarország nem csatlakozott az Ukrajna által életre hívott Kárpáti Nyolcak nevű regionális együttműködéshez – számolt be róla a Telex.

Andrij Szibiha úgy véli, Orbán Viktor távozása után is folytatódik Magyarország elszigetelődése, holott az „orbánizmus” nem segített sem a magyaroknak, sem a környező országoknak. Magyar Péter azonban nem hagyta ennyiben a dolgot és kommentben válaszolt.

A miniszterelnök azt írta: „Teljesen elfogadhatatlan olyat állítani, hogy egy szuverén ország tagja egy nemzetközi együttműködésnek (a Kárpáti Nyolcaknak) az érintett ország előzetes megkérdezése vagy beleegyezése nélkül. Csak hogy mondjak egy példát: Létrehozok egy focicsapatot a szomszéd faluban. Nem ismerjük egymást, de te is benne leszel, és neked kell hoznod a labdát.”

A Kárpáti Nyolcak múlt heti, Kijevben tartott csúcstalálkozóján az ukrán Naftohaz és a magyar Mol energetikai cégek aláírtak egy memorandumot, ami szerint kőolajtárolókat létesítenének az ukrán–magyar határ magyar oldalán. Magyar Péter azonban a Parlamentben kijelentette, hogy ebbe a kormány nem egyezett bele, így nem lesz ukrán kőolajtároló Magyarországon.

Andrij Szibiha úgy véli, a magyar miniszterelnök kijelentései kétségbe vonták az ukrán és a magyar energetikai vállalatok közötti, kétoldalú memorandum alapján létrejött közvetlen, pragmatikus és kölcsönösen előnyös együttműködést. „Amikor a politika beavatkozik a pragmatikus üzleti kapcsolatokba, abból semmi jó nem származik” – írta bejegyzésében.

A magyar Külügyminisztérium megerősítette, hogy a hétfői kijevi találkozón ott volt a kijevi magyar nagykövetség vezetője. „A fórumon elfogadott nyilatkozathoz Magyarország nem csatlakozott” – írta a külügy. A tárca szerint csak Ukrajna, Ausztria, Románia, Lengyelország, Szerbia és Szlovákia volt az aláírók között.