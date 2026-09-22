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Nyitókép: A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nógrád Megyei csoport/Facebook

Most van baj: Magyarország kulcsfontosságú folyója víz nélkül maradt

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Soha nem látott kritikus helyzetbe került a Zagyva idén nyáron. Eső alig esett, az egymást követő hőkupolák pedig olyan mértékű párolgást okoztak a vízgyűjtőn, hogy a folyó természetes vízhozama gyakorlatilag eltűnt.

A tározók augusztus elejére kiürültek, a vízutánpótlást pedig lényegében már csak tisztított szennyvíz adja – számolt be róla a vg.hu.

A Jászsági Térségi TV riportjában Harsányi Gábor, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság műszaki igazgatóhelyettese elmondta, hogy a vízgyűjtőn mindössze a sokéves átlag felének megfelelő csapadék hullott idén nyáron.

A hőkupolák egymást követték, és extrém hőséggel, illetve extrém aszállyal kellett szembenézni, így a párolgás rettenetes mértékben megnőtt, és ennek köszönhetően folyamatosan csökkent a rendelkezésre álló vízkészlet Zagyva völgyében.

Tetézte a problémát, hogy augusztusra a Tarján pataki és mátraverebélyi tározók vízkészlete is kimerült, így megszűnt a folyók alsó szakaszának mesterséges vízutánpótlása is. Az Zagyva vízhozama 200-250 liter per másodpercről 60-70 literre esett vissza, ezért érkezik rendkívül kevés víz hetek óta a Zagyva tiszai torkolatához.

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