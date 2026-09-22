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Sérültet ápolnak egy akabai kórházban 2022. június 28-án, miután az előző nap egy daru leejtett egy tartályt, amelyből mérgező klórgáz ömlött ki a jordániai város kikötőjében. Legalább 12 ember életét vesztette és 250 megsérült.
Nyitókép: MTI/EPA/Mohammad Ali

Klórgáz-mérgezés történt egy budapesti vegyi üzemben, több embert kórházba vittek

Infostart / MTI

Hat embert vittek kórházba klórgáz-mérgezés tünetével egy IX. kerületi, az Illatos úton lévő vegyi üzemből – közölte az Országos Mentőszolgálat kedden az MTI érdeklődésére.

Azt írták, hogy a hat embert stabil állapotban vitték kórházba. Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője az MTI-nek elmondta, hogy az Illatos úti gyártelep egyik vegyi üzemében egy klórgázzal teli palack szelepje megsérült, és gáz szivárgott belőle.

A palackot egy úgynevezett kármentesítő edénybe helyezték. Az üzemet 25 embernek kellett elhagynia, ők később visszatérhettek – közölte. Katasztrófavédelmi beavatkozásra nem volt szükség – tette hozzá a szóvivő.

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Kezdőlap    Belföld    Klórgáz-mérgezés történt egy budapesti vegyi üzemben, több embert kórházba vittek

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