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Nyitókép: MTI/Kiss Gábor

Berontott az iskolába, megfenyegette fia tanárnőjét, nem kellett volna

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Vádemelés követi a meggondolatlan cselekedetet.

Az Érdi Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt vádat emelt azzal a férfival szemben, aki fia tanárnőjét személyes jelenléttel fenyegette meg az Érdhez közeli általános iskolában.

A bűncselekmény még idén januárban történt, előzménye, hogy a fiú többszöri felszólításra sem hagyta abba a kiabálást, így a tanárnő az ő kapucnija megfogásával utasította rendre. Délután az anyuka jött be előbb az iskolába megbeszélni a történteket, azonban az apuka is úgy gondolta, hogy tennivalója van még, egészen a tanteremig ment, ami viszont tilos.

Az osztályban a sértett tanárnő mellett összesen tizenkét tanuló tartózkodott – olvasható a 24.hu beszámolójában. A jelenlétükben feldúltan üvöltözött a pedagógussal, és bántalmazással fenyegette meg.

A tanítást annak ellenére sem tudták folytatni, hogy a tanárnő mindent megtett a gyerekek megnyugtatása érdekében.

Az Érdi Járásbíróságé a döntés joga.

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