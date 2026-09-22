Matolcsy Györgyöt gyanúsítottként hallgatták ki

A HVG információját megerősítve a Nemzeti Nyomozó Iroda arról adott tájékoztatást, hogy kedden a nyomozók hét embert hallgattak ki gyanúsítottként abban az ügyben, amely a jegybank új vezetésének feljelentésére indult.

Tavasszal botrány robbant ki, amikor Simor András korábbi jegybankelnök azt nyilatkozta: a Magyar Nemzeti Bank egyik alelnöke nyomást gyakorolt az Erste Bankra, hogy távolítsák őt el a bécsi Erste Group felügyelőbizottságából.

Simor szerint gyakorlatilag megzsarolták a bankot, és kellemetlen hatósági eljárásokkal fenyegették. Az Erste jelezte, hogy jogilag megkérdezhető bánásmódnak voltak kitéve, mire az MNB vizsgálatot indított, majd feljelentést is tett.

Az Országos Rendőr-főkapitányság most arról tájékoztatta a HVG-t, hogy a tavasszal indult nyomozás során az NNI mind az MNB-től, mind az Erste Banktól szerzett be dokumentumokat az üggyel kapcsolatban. A mai napon a nyomozók hét személyt hallgattak ki gyanúsítottként, köztük az MNB volt elnökét.

Mind a hét személyt hivatali visszaéléssel gyanúsították meg, majd mindegyikük házában házkutatást tartottak, illetve adatokat mentettek a mobil eszközeikről. Az ügy vizsgálata tovább folyik a gyanúsítottak szerepének teljes körű tisztázása érdekében.

Matolcsy György éppen reggel rakott ki egy videót a YouTube-csatornájára, amelyben arról beszélt, hogyan történhetett, illetve nem történhetett az Erste Bank állítólagos megzsarolása, és abban neki milyen szerepe volt, illetve nem volt.

A HVG cikkének megjelenése után a Fővárosi Főügyészség is közleményt adott ki, ebben megerősítette, hogy a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség törvényességi felügyelete mellett zajlott felderítés eredményeképpen a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a mai napon gyanúsítotti kihallgatásokat és kutatásokat hajtott végre egy hivatali visszaélés bűntette miatti bűnügyben. A közlemény azt is megerősíti, hogy az Erste Bank ügyéről van szó.

Mint írják: „a megalapozott gyanú lényege szerint a Magyar Nemzeti Bank Bankfelügyeleti Központjához tartozó főosztályokat irányító egyes személyek 2023-ban – vezetői utasításra – hivatali hatáskörükkel visszaélve nyomást gyakoroltak egy osztrák anyavállalatú magyar bankra. Ez a felügyeleti nyomásgyakorlás azt célozta, és el is érte azt, hogy az osztrák anyavállalat egyik felügyelőbizottsági tagja lemondjon tisztségéről.”