Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

Magyar Péter az Országgyűlés és a Tisza-frakció nap folyamán meghozott döntéseit ismertette kormányának 133. napján.

A kormányfő megerősítette, tiszteletben tartják a köztársasági elnök alkotmányos jogkörét, és komolyan veszik azokat az érveket is, amelyeket hétfőn a parlamentben elmondott.

„A döntésünk során azonban figyelembe vettük azt is, hogy

az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, garantálnia kell a szervezet politikai függetlenségét,

és hiteles választ kell adnia azokra a szervezeti és működési problémákra, amelyek az elmúlt években felhalmozódtak" – fogalmazott.

Magyar Péter rámutatott, az államfő jelöl, az Országgyűlés pedig dönt, és mindkettő viseli a saját döntésének politikai felelősségét.

„Szokatlannak tűnhet, hogy egy köztársasági elnök önálló szereplő, és nem a kormányzati hatalom bábja”

– tette hozzá, és arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre.

A miniszterelnök kitért a médiatanács tagjainak parlamenti megválasztására, a Fidesz és a KDNP jelöltjének leszavazására is. Közölte, a Tisza-frakció a szakemberek jelölését támogatta a szavazatával, „a feketeöves propagandistákét" viszont nem.

Magyar Péter azt mondta, az Országgyűlés elkezdte tárgyalni a gyermekek védelméről szóló jogszabályok jelentős szigorítását is, és reméli, nem lesz olyan képviselő a parlamentben, se fideszes, se KDNP-s, se Mi Hazánk-os, aki a gyermekek védelme ellen szavaz.

Elmondta, szerdán kormányülés lesz, este pedig indul a Vatikánba XIV. Leó pápához.