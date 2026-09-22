ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.87
usd:
315.87
bux:
152466.69
2026. szeptember 22. kedd Móric
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszer mûködésérõl készített jelentést ismertetõ sajtótájékoztatón a XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolában 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat – mondta a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalára feltöltött videóban azzal kapcsolatban, hogy a Tisza-frakció nem támogatja Baka András köztársasági elnök jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyészi tisztségre. Szerdán kormányülés, majd a kormányfő elindul a Vatikánba, ahol fogadja XIV. Leó pápa.

Magyar Péter az Országgyűlés és a Tisza-frakció nap folyamán meghozott döntéseit ismertette kormányának 133. napján.

A kormányfő megerősítette, tiszteletben tartják a köztársasági elnök alkotmányos jogkörét, és komolyan veszik azokat az érveket is, amelyeket hétfőn a parlamentben elmondott.

„A döntésünk során azonban figyelembe vettük azt is, hogy

az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat, garantálnia kell a szervezet politikai függetlenségét,

és hiteles választ kell adnia azokra a szervezeti és működési problémákra, amelyek az elmúlt években felhalmozódtak" – fogalmazott.

Magyar Péter rámutatott, az államfő jelöl, az Országgyűlés pedig dönt, és mindkettő viseli a saját döntésének politikai felelősségét.

„Szokatlannak tűnhet, hogy egy köztársasági elnök önálló szereplő, és nem a kormányzati hatalom bábja”

– tette hozzá, és arra kérte Baka Andrást, állítson új jelöltet a legfőbb ügyészi tisztségre.

A miniszterelnök kitért a médiatanács tagjainak parlamenti megválasztására, a Fidesz és a KDNP jelöltjének leszavazására is. Közölte, a Tisza-frakció a szakemberek jelölését támogatta a szavazatával, „a feketeöves propagandistákét" viszont nem.

Magyar Péter azt mondta, az Országgyűlés elkezdte tárgyalni a gyermekek védelméről szóló jogszabályok jelentős szigorítását is, és reméli, nem lesz olyan képviselő a parlamentben, se fideszes, se KDNP-s, se Mi Hazánk-os, aki a gyermekek védelme ellen szavaz.

Elmondta, szerdán kormányülés lesz, este pedig indul a Vatikánba XIV. Leó pápához.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

legfőbb ügyész

magyar péter

baka andrás

szathmáry zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

Az új legfőbb ügyésznek képesnek kell lennie helyreállítani az ügyészség iránti közbizalmat – mondta a miniszterelnök. Szerdán kormányülés, majd a kormányfő elindul a Vatikánba, ahol fogadja XIV. Leó pápa.
 

Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Államtitkár: hamarosan terítékre kerülhet a kata és a vagyonadó is

Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga

Panyi Miklós: hamis pedofilvád megtételének sincs helye a közéletben

Fontos változások jönnek a fővárosban, döntött az Országgyűlés

Ismét kötelező a kamarai tagság, számos ingatlanos változás jön – országgyűlési döntések

Megalakult a „lyukas” Médiatanács – példátlan esetről beszél a Fidesz

VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Varga Mihály az MNB forradalmi döntéséről: jobban tükrözi Magyarország gazdasági fejlettségét

Varga Mihály az MNB forradalmi döntéséről: jobban tükrözi Magyarország gazdasági fejlettségét

Változatlanul hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa, így egyelőre megállnak az 5,5%-os alapkamatnál a nyári mini lazítási ciklus után. Három órakor érkezik az indoklás és Varga Mihály elnök sajtótájékoztatója.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kész, ennyi volt? Fű alatt küldik el a magyar melósokat, hatalmas leépítési hullám söpör végig a gyárakon

Kész, ennyi volt? Fű alatt küldik el a magyar melósokat, hatalmas leépítési hullám söpör végig a gyárakon

A hivatalos adatok szerint a járműiparban teljes munkaidőben alkalmazottak száma 2024 júliusáról 2025-re 93 791-ről 91 183 főre esett vissza.

BBC
Business Sport Travel Science
World leaders gather at UN General Assembly with Trump and Burnham to meet for first time

World leaders gather at UN General Assembly with Trump and Burnham to meet for first time

US President Donald Trump is one of the first due to speak today, with France's Emmanuel Macron and Turkey's Recep Tayyip Erdoğan also on the schedule.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 22. 15:16
Klórgáz-mérgezés történt egy budapesti vegyi üzemben, több embert kórházba vittek
2026. szeptember 22. 15:06
Török Gábor: máris elérkezett Baka András szuverenitási „tesztje”
×
×