ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.99
usd:
315.86
bux:
152538.84
2026. szeptember 22. kedd Móric
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook

Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában – videó

Infostart / MTI

Leesett a nyári szezon utáni első hó a Magas-Tátra szlovákiai részén kedden reggel – közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ).

„A Magas-Tátrában, az Alacsony-Tátrában, és ezekhez hasonlóan a többi szlovákiai magashegységben is már megfigyelhető a nyári szezont követően kialakult első hótakaró. Figyelmeztetjük a hegyekbe látogatókat, hogy a következő napokban a magashegyi régióban ezekkel a körülményekkel számoljanak. A várható felmelegedésre tekintettel a arra lehet számítani, hogy a hótakaró a hét végén elolvad" – jelentette a SHMÚ.

Az idei ősz első havazása nyomán a tengerszint feletti 1400-1600 méteres magasságon jelenleg összefüggő hótakaró fedi a szlovákiai Magas-Tátra bérceit, a hóréteg a magasabban fekvő részeken átlagosan 20 centiméter vastag – írták.

Hozzátették: az ország további északi régióiban az oda északnyugati irányból érkező hideg és nedves légtömegek beáramlásának következtében hétfő éjféltől kedden reggelig helyenként 5 és 25 milliméter közötti friss hó esett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Leesett az első hó a szlovák Magas-Tátrában – videó

havazás

szezon

tátra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Karácsony Gergely az InfoRádióban: hamarosan kész az olimpiai koncepció

Karácsony Gergely az InfoRádióban: hamarosan kész az olimpiai koncepció

Az Alkotmánybíróság hétfői, egyhangú döntése szerint az önkormányzatokra kivetett szolidaritási hozzájárulás teljes rendszere alkotmányellenes. A döntés következményeiről, a kormánnyal jelenleg zajló tárgyalásokról és a budapesti olimpia esélyeiről is beszélt Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban.
Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Magyar Péter miniszterelnök már hétfőn utalást tett arra, hogy nem biztos a frakció támogatásában.
 

Oda Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi joga

Panyi Miklós: hamis pedofilvád megtételének sincs helye a közéletben

Fontos változások jönnek a fővárosban, döntött az Országgyűlés

Ismét kötelező a kamarai tagság, számos ingatlanos változás jön – országgyűlési döntések

Megalakult a lukas Médiatanács – példátlan esetről beszél a Fidesz

VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára

Nagy dobásra készül a Novo Nordisk: belépne a hajhullás elleni kezelések piacára

Az Ozempic gyártójaként ismert Novo Nordisk a hajhullás kezelésének piacára is belépne, miközben a dán gyógyszergyártó a közvetlen fogyasztói értékesítésre épülő üzletágának bővítésén dolgozik - tudósított a Bloomberg. Hasonló témákkal is foglalkozunk a Portfolio Investment Day konferenciánkon október 21-én. Jön az év egyik legnagyobb befektetési eseménye, ahol profi szakértők mondják el, mibe érdemes most befektetni. Regisztáció itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy dobásra készülhet az MNB: meglódult a forint a sorsdöntő kamatdöntés előtt!

Nagy dobásra készülhet az MNB: meglódult a forint a sorsdöntő kamatdöntés előtt!

A délelőtti gyengülés után hétfő esti szintje közelébe kapaszkodott vissza a forint a Magyar Nemzeti Bank keddi kamatdöntése előtt.

BBC
Business Sport Travel Science
World leaders gather at UN General Assembly with Trump and Burnham to meet for first time

World leaders gather at UN General Assembly with Trump and Burnham to meet for first time

US President Donald Trump is one of the first due to speak today, with France's Emmanuel Macron and Turkish President Recep Tayyip Erdoğan also on the schedule.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 22. 13:30
Új megállapodást jelentett be Volodimir Zelenszkij New Yorkban
2026. szeptember 22. 12:25
Az ukrán külügyminiszter „orbánizmussal” vádolta a kormányt, Magyar Péter reagált
×
×