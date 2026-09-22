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Nyitókép: Pixabay

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség: nagy bajba kerülhetnek a hamarosan lejáró pályázat résztvevői

Infostart / InfoRádió

Két héten belül el kell számolniuk azoknak a családoknak, akik állami támogatással gyakorlatilag ingyen telepíthettek napelemeket illetve akkumulátoros tárolókat otthonaikra. A támogatást azonban nem családok, hanem a kivitelezők kapták, amelyek közül azóta sok csődbe ment, így nem sikerült lezárni a projektet. A bajba került családok, most a kormánytól várnak segítséget – erről beszélt az InfoRádióban a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke.

Több mint négy éve hirdették meg uniós forrásból a Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva elnevezésű pályázatot, amelynek elszámolási határideje szeptember végén jár le.

„A pályázattal gyakorlatilag ingyen lehetett napelemet telepíteni családi házak tetejére, akár akkumulátoros tárolóval. Ez a lehetőség két héten belül le fog záródni, be kell fejezni a telepítéseket, és a szükséges adminisztrációt el kell végezni az elszámolás érdekében arról, hogy sikeres volt a pályázat” – mondta az InfoRádióban Szilágyi László, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség alelnöke. Kiemelte azonban, hogy

nagyon sok háztartásban nem sikerült befejezni a kivitelezést, például azért, mert a cég időközben csődbe ment vagy felszámolás alá került

– van, ahol véletlenül, máshol a vállalkozás is tehetett róla.

Az alelnök egy olyan példát említett, ahol maga a napelemrendszer elkészült, a tároló viszont még hiányzik, a kivitelező elérhetetlen, már ki is törölték a pályázati regisztrációs névsorból. Ezek a kedvezményezettek, családok vannak most nagyon nagy bajban, hiszen a teljesítési igazolást a kivitelező vállalkozónak kellene aláírnia, enélkül nem tekinthető befejezettnek a pályázat, és nagy eséllyel ezt már nem is fogják tudni teljesíteni – tette hozzá.

A Magyar Napelem Napkollektor Szövetség ezért megkereste a pályázatot kezelő Nemzeti Fejlesztési Központot, ahonnan azonban azt a tájékoztatást kapták, hogy lejárt a mandátumuk, így a kormány dönt majd arról, hogy miként lehet megmenteni ezeket a háztartásokat. Mint azt Szilágyi László kifejtette,

őket most az a veszély fenyegeti, hogy egyrészt befejezetlen marad a beruházásuk, másrészt akár a pályázatra felvett előlegeket is visszakövetelhetik tőlük, amit esetleg olyan kivitelező vett föl, amelyik idő közben megszűnt.

Sok háztartásnál aggódnak tehát most amiatt, hogy esetleg elbonthatják a napelemes rendszerüket, és még azt a pénzt is ki kell fizetniük, amit nem is ők kaptak meg. Ezért vette fel a kapcsolatot a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség a kormánnyal egy beadvány formájában, melyben konkrét javaslatokat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogyan lehetne megmenteni ezeket a családokat.

Az InfoRádió kereste az ügyben illetékes Gazdasági és Energetikai Minisztériumot is. Amint válaszolnak, azt is közölni fogjuk.

A cikk alapjául szolgáló interjút Várkonyi Gyula készítette.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Napelem Napkollektor Szövetség: nagy bajba kerülhetnek a hamarosan lejáró pályázat résztvevői

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