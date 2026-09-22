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A késõbbi gyõztes spanyol Marc Marquez, a Ducati Lenovo Team csapat versenyzõje a MotoGP Magyar Nagydíj futamán a gyorsaságimotoros-világbajnokság magyarországi versenyén a balatonfõkajári Balaton Park Circuit versenypályán 2026. június 7-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nem lesz jövőre Magyar Nagydíj

Infostart / MTI

Jövőre nem rendezik meg a gyorsaságimotoros-világbajnokság Magyar Nagydíját.

A szervezők kedden erősítették meg, hogy Magyarország nem szerepel a hamarosan hivatalossá váló 2027-es versenynaptárban. Kiemelték ugyanakkor: a jövőben törekednek arra, hogy az illetékes hatóságokkal együttműködve felkutassák a visszatérés lehetőségét.

A MotoGP küzdelmei 33 év után 2025-ben tértek vissza Magyarországra, a sportág legjobbjai tavaly és idén is Balatonfőkajáron versenyeztek. A királykategóriában mindkét alkalommal a spanyol Márc Márquez diadalmaskodott a Magyar Nagydíjon.

A MotoGP magyarországi fordulója már idén veszélyben volt, végül a Hungaroring Sport Zrt. március végén megkapta a promóteri feladatokat, így az eseményt meg tudták rendezni.

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