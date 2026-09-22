Megvan az Év étterme, kiválasztották a legjobbak legjobbjait is

A Stand nyerte el idén a Dining Guide Év étterme díjat, valamint a Best of the Best címet is, amelyet ötödik alkalommal adtak át a Széll Tamás vezette étteremnek a Budapesten, hétfő este megrendezett gálán.

A Master Good Év Étterme díj odaítélésében a Stand új működési felállása is szerepet kapott – idézte a szervezők közleménye a zsűri értékelését, amelyben emlékeztettek arra, hogy az étterem Szulló Szabina társtulajdonos távollétében, 2025 októbere óta megváltozott szakmai felállásban működik Széll Tamás és Benjamin Morris head chef vezetésével. Az elismerés a jelenlegi csapat munkáját és az új működésben elért eredményeket is visszaigazolja – hangsúlyozták.

A Best Of The Best, vagyis a legjobbak legjobbjai besorolással azon egységek példamutató teljesítményét ismerik el, amelyek korábban minimum háromszor érték el kategóriájuk legjobb helyezését.

A szakmai és különdíjak között kiosztották az Év Ígéretes Étterme elismerést, amelyet a Cova Budapest kapott, és az Év Innovatív Konyhája díjat, amelyet az Alkimista Kulináris Műhelynek ítéltek oda. Az Év Séfje Tatai Márton, a Hoppá! Bistro konyhafőnöke lett, míg az Év Ifjú Séf Tehetségének Berecz Ádámot választották a Sulyom Tájétteremből.

Az Év Sommelier-je Juhász Krisztián, a Borkonyha és a Textúra sommelier-je, a Év Szervizembere pedig Király Zsolt lett a Rumour by Rácz Jenő étteremben végzett munkájáért. Az Év Pizzája díjat az Anyukám Mondta nyerte el.

A Dining Guide étteremkalauz TOP10+2 listájára idén a Stand Restaurant, a Rumour By Rácz Jenő, a Pajta, a 42 Restaurant & Bar, a SALT Budapest, a Babel Budapest, az Essencia Restaurant Tiago & Éva, a Sauska Padi, a Borkonyha, a Sauska 48 Villány, az Arany Kaviár és a Spago Budapest By Wolfgang Puck került fel.

A közlemény szerint a Dining Guide értékelési rendszere a Michelin által is alkalmazott szakmai alapelvekre épül, amelyet a magyar vendéglátás több évtizedes, mélyreható ismeretével ötvöznek. A fődíjjal egy étterem karakterét, fejlődését és hosszabb távon nyújtott teljesítményét is értékelik.

Az értékelést és a rangsorolást a Dining Guide önállóan végzi. A kalauz szakmai munkáját tanácsadóként Fausto Arrighi, a Michelin Guide egykori igazgatója is segíti, aki kilenc éve működik közre a kiadvány készítésében. A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2026-os kiadásában 180 étterem mellett mintegy 70 alternatív vendéglátóhely szerepel - olvasható a közleményben.