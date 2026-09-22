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Nyitókép: batuhan toker/Getty Images

Szeptember végére visszarobbanhat a nyári hőség

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Jön az észa-afrikai levegő, a hőkupola-jelenség során a magasban leszálló levegő felmelegszik és kiszárad, ezért kevés felhő és csapadék alakul ki, több napon át tartó felmelegedéssel kísérve.

Ismét megerősödhet a magas légnyomás Európa fölött, így a Földközi-tenger és Észak-Afrika térségéből szokatlanul meleg levegő indulhat észak felé. Magyarországon és a környező országokban szeptember végén akár 28-30 fokos csúcsértékek is előfordulhatnak – írja az Origo.

Az aktuális előrejelzések alapján nem csak Magyarországon, hanem Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, Szerbiában és Észak-Olaszországban is nyárias idő jöhet – írja a lap a szlovén előrejelzés alapján. Hozzáteszik: a reggelek a hosszabb éjszakák miatt továbbra is is hűvösek lehetnek.

Nyugat-Európába még erősebb felmelegedést jeleznek az előrejelzések.

Az Ibériai-félszigeten helyenként 35-40 Celsius-fok, Franciaországban pedig 35 fok is kialakulhat.

A várható csúcshőmérsékletet még jelentősen befolyásolhatja a hőkupola pontos helyzete, a napsütés és a szél. Egyes számítások szerint a meleg idő október elejéig is kitarthat.

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