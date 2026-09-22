Választási vereség után: lemondott a CDU tartományi vezetője és a főtitkár is

A 45 éves politikus ezt a párt tartományi elnökségének ülését követően jelentette be Schwerinben. Helyét Philipp Amthor, a kancellária hivatal tartományok és szövetségi állam együttműködéséért felelős államtitkára veszi át ügyvivői jelleggel – ismertette Peters.

Peters, aki 2024 óta látta el tisztségét, kijelentette, hogy számára a felelős politika azt jelenti, hogy le kell vonni a személyes következtetéseket is. „Biztos vagyok abban, hogy a CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában a jövőben is meghatározó szerepet fog játszani, még akkor is, ha jelenleg nem leszünk bent a tartományi parlamentben” – hangsúlyozta Peters.

Szintén lemondott Katy Hoffmeister, a CDU tartományi főtitkára is.

Az észak-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a párt 81 éves történetének leggyengébb eredményét érte el a szavazatok mindössze 4,9 százalékának megszerzésével. A CDU a tartományi parlamentből is kiesett, mivel nem érte el az 5 százalékos küszöböt.