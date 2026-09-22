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21 September 2026, Mecklenburg-Western Pomerania, Schwerin: Daniel Peters (M), the former CDU state chairman and the CDUs top candidate in the state election in Mecklenburg-Western Pomerania, is joined by Philipp Amthor (L, CDU), Minister of State for Federal-State Relations in the Federal Chancellery and deputy state chairman of the CDU in Mecklenburg-Western Pomerania, and Katy Hoffmeister, secretary general of the CDU in Mecklenburg-Western Pomerania, following a meeting of the CDU state executive committee. Following the debacle in the state election in Mecklenburg-Western Pomerania, Peters has resigned, and Amthor is taking over the position on an interim basis. Photo: Jens Büttner/dpa (Photo by Jens Büttner/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Jens Büttner/picture alliance/Getty Image

Választási vereség után: lemondott a CDU tartományi vezetője és a főtitkár is

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Lemondott hétfőn Daniel Peters, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) mecklenburg-elő-pomerániai tartományi vezetője, aki egyben a szeptember 20-i voksoláson a regionális törvényhozásból kiesett párt csúcsjelöltje is volt.

A 45 éves politikus ezt a párt tartományi elnökségének ülését követően jelentette be Schwerinben. Helyét Philipp Amthor, a kancellária hivatal tartományok és szövetségi állam együttműködéséért felelős államtitkára veszi át ügyvivői jelleggel – ismertette Peters.

Peters, aki 2024 óta látta el tisztségét, kijelentette, hogy számára a felelős politika azt jelenti, hogy le kell vonni a személyes következtetéseket is. „Biztos vagyok abban, hogy a CDU Mecklenburg-Elő-Pomerániában a jövőben is meghatározó szerepet fog játszani, még akkor is, ha jelenleg nem leszünk bent a tartományi parlamentben” – hangsúlyozta Peters.

Szintén lemondott Katy Hoffmeister, a CDU tartományi főtitkára is.

Az észak-németországi Mecklenburg-Elő-Pomerániában a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a párt 81 éves történetének leggyengébb eredményét érte el a szavazatok mindössze 4,9 százalékának megszerzésével. A CDU a tartományi parlamentből is kiesett, mivel nem érte el az 5 százalékos küszöböt.

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