Vitézy Dávid: az állami Magyar Közút a koncessziós ár feléért végezné az autópálya-üzemeltetést

A miniszter azt írta: „ez is azt mutatja, hogy a cél nem az volt, hogy az új felállásban olcsóbb és hatékonyabb legyen az autópályák üzemeltetése és fejlesztése – hiszen akkor az államnak elég lett volna a saját cégét megbíznia.”

Korábban Vitézy Dávid azt mondta: óránként 77 millió forintot kapna az államtól még évtizedeken keresztül a Mészáros Lőrinc és Szíjj László vezette, a magyar autópályák üzemeltetését, fejlesztését elnyerő konzorcium, ha érvényben maradna a szerződés. Mint fogalamzott, „a mai tudás szerint” az állam által a koncessziós szerződés teljes időtartama alatt kifizetendő összeg minimum 23 ezer milliárd forint.

Kiemelte, a fő probléma nem az, hogy nem látható a szerződés megtérülése, hanem a kormány álláspontja szerint jogszerűtlen maga a kontraktus, mert gyakorlatilag minden – eredetileg közbeszerzés-köteles – tevékenységet maga a koncesszor rendelhetett volna meg saját hatáskörben.

Hozzátette: eleve több mint kétszeresen túlárazott az egyoldalú szerződés a Magyar Közút áraihoz képest, míg a beruházási részek 30-35 százalékkal magasabbak a magyar építőipar közbeszerzési árainál.