Karácsony Gergely az InfoRádióban: hamarosan kész az olimpiai koncepció

Ez egy régi jogvita, amit a Fővárosi Önkormányzat indított, de aztán számos más önkormányzat is vitatta a szolidaritási hozzájárulás törvényességét. Számos bírósági döntés támasztotta alá az érvelésünket, hogy hiányoznak a törvényi alapjai annak, amit az elmúlt években az Orbán-kormány csinált az önkormányzatokkal. Ma a részben már új összetételű Alkotmánybíróság tett pontot ennek a vitának a végére, mert kijelentette, hogy kiüresíti az önkormányzatok autonómiáját, ha a kormány kénye-kedve szerint foszthatja meg az önkormányzatokat a saját forrásaiktól – mondta Karácsony Gergely főpolgármester az Inforádióban, hozzátéve:

ez egy óriási jelentőségű döntés, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer letért arról az útról, amit egy jogállamban követnie kellene,

és egy nagyon intenzív partnerség szükséges az új kormány és az önkormányzati világ között, hogy ezt a helyzetet rendezni tudjuk. A döntés egy konkrét ügy kapcsán született, viszont a teljes rendszere érvényes, tehát a parlamentnek egy olyan önkormányzati finanszírózási rendszert kell kialakítania, amely nem sérti az önkormányzati autonómiát . Ez egy nehéz feladat, de mindenképpen el kell végezni, közösen – fogalmazott a főpolgármester.

Ezekben a napokban is intenzív tárgyalások zajlanak a kormánnyal a főváros finanszírozásáról. Az új kormánnyal jóhiszemű tárgyalások révén ezeket a bírósági folyamatokat le tudjuk zárni, tudjuk konszolidálni a fővárost, és kialakítani egy olyan rendszert, amely fenntartható és nem sodorja újra és újra a fővárost ilyen nehéz pénzügyi körülmények közé – fogalmazott a főpolgármester, aki szerint

a jogállamot leépítő kormánnyal szemben egy önkormányzatnak kötelessége, hogy bírósági úton védje az igazát, a jogállamiságot helyreállító kormánnyal szemben pedig az a kötelezettsége, hogy politikai és szakmai konszenzust találjon.

Mi nem szeretnénk továbbra is perben állni Magyarország kormányával, hiszen az az érdekünk, hogy egy partneri viszony legyen. Ezért azt remélem, hogy heteken belül megtaláljuk a megoldást, ami pontot tesz a folyamat végére, és egy alkotmányos, törvényes és igazságos finanszírozási modellt tudunk közösen megalkotni – mondta.

A helyi iparűzési adó tervezett bevételei nagyjából megérkeztek, ami némi levegőhöz juttatta a fővárost, de csak nagyon rövid ideig. Október elsejétől már gondok lehetnek, az e havi béreket ki tudjuk fizetni, de utána azért megnehezítheti a főváros életét a helyzet. Nagyon optimista vagyok,

több körben vezetői szinten is, tehát miniszteri, főpolgármesteri szinten is, szakértői szinten is voltak egyeztetések a kormány és a főváros között, és én nagyon remélem, hogy hamarosan a közvéleményt meg tudjuk nyugtatni annak kapcsán, hogy megtaláltuk a megoldást

– mondta Karácsony Gergely, hozzátéve: nincs könnyű helyzetben a kormány, mert az előző kormány nem csak az önkormányzatokat, de a központi költségvetés is kifosztotta. Nagyon nagy a költségvetés hiánya, de azt gondolom, hogy a város működőképessége egy olyan közérdek, ami kapcsán az új kormánnyal meg fogunk tudni állapodni. Kérünk még egy kis időt, de azt gondolom, hogy hamarosan el tudjuk mondani, hogy megszületett a megállapodás.

A múlt héten a Marketing Summit Expón szóba került egy budapesti olimpia megrendezésének lehetősége. Azóta eltelt öt nap. A kérdésre, hogy tárgyalnak-e érdemben a kormánnyal erről a dologról, azt mondta a főpolgármester

ma elsősorban egy koncepcióalkotás a feladatunk, tehát hogy megalkossuk, milyen típusú olimpiai koncepciót tudna a város megvalósítani.

De nyilván amíg a rövidtávú pénzügyi problémáinkat nem rendeztük, addig ezekről a távlatos tervekről még komolytalan lenne beszélni, de ha megtaláltuk a finanszírozási kérdésekre a megoldást, akkor meg kell nyitni azt a társadalmi párbeszédet, ami szükséges ehhez. Nyilván a kormány partnersége szintén szükséges, de ahogy korábban Pósfai miniszter úr is mondta, a kormány, ha megvan a megfelelő társadalmi támogatottság, akkor nyitott arra, hogy beálljon a budapesti olimpia ügye mögé. De először rendezzük a rövid távú problémákat, és ha ezt megoldottuk, akkor ki kell nyitni a társadalmi párbeszédet, és a budapesti és nem csak a budapesti lakosság bevonásával ki kell alakítani azt a koncepciót, amit reálisnak érzünk. Azt gondolom, hogy

hamarosan tájékoztatni fogjuk tudni a közvéleményt arról a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, hogy milyen koncepció mentén tudjuk elképzelni azt, hogy Budapest adjon otthont a következő európai nyári olimpiának

– mondta Karácsony Gergely főpolgármester az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjőt Várkonyi Gyula készítette.