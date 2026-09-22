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Jámbor László, az Országos Magyar Vadászkamara korábbi elnöke.
Nyitókép: Országos Magyar Vadászkamara

Lemondott a Vadászkamara elnöke, lapinformáció szerint miután találkozott a miniszterrel

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Jámbor László 2026. szeptember 21-én azonnali hatállyal lemondott a Vadászkamara országos szervezeténél betöltött elnöki tisztségéről.

Jámbor László azonnali hatállyal lemondott a Vadászkamara országos szervezeténél betöltött elnöki tisztségéről.

A szervezet elnökségéhez címzett levelében köszönetet mondott mindazoknak, akik csaknem tizenhárom éves elnöki munkája során támogatták, és akikkel együtt dolgozhatott a magyar vadászat és vadgazdálkodás ügyéért – olvasható a szervezet honlapján.

A Telex információi szerint a vadászkamaránál az áprilisi választások óta várják, hogy az agrárminiszter behívja a szervezet vezetőit egyeztetni a jövőről. Az okozta a bizonytalanságot, hogy több helyről is lehetett hallani, hogy a miniszter a kamara mostani vezetésével nem kíván együtt dolgozni. Ez a régóta várt találkozó történt meg több más szervezet (például a vízügy vagy a természetvédelem) vezetőivel közösen múlt hét pénteken. A lap úgy tudja, hogy a megbeszélés „nem teljesen Jámbor László elképzelései szerint alakult.”

Jámbor László, a TAEG Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója, a Vadászkamara Győr-Moson-Sopron vármegyei Területi Szervezetének elnöke 2014-ben kapott először bizalmat az országos küldöttektől a Vadászkamara vezetésére. Három ciklust követően, a 2026. márciusi tisztújításon ismét őt választották meg a szervezet elnökének.

Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője a Telex érdeklődésére azt közölte, Jámbor László nem indokolta a lemondását, a közleményben megjelenteken túl nem tudnak további érdemi információt adni. Földvári Attila hozzátette: az új elnököt a Vadászkamara Küldöttközgyűlése választhatja meg. Ennek összehívásáról a szervezet elnöksége dönthet, amelynek ülésére záros határidőn belül sor kerülhet. A szervezet operatív működése ugyanakkor az új elnök megválasztásáig is biztosított.

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