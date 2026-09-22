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Zöldséges- és gyümölcspult egy élelmiszerboltban.
Nyitókép: Getty Images/Alexander Spatari

Az árrésstop azonnali kivezetését szorgalmazzák az élelmiszerlánc szakmai érdekképviseletei

Infostart / MTI

Az árrésstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer-előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek – közölte a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége kedden.

A közleményben kiemelték, az élelmiszerinflációs adatok hónapok óta kedvező trendet mutatnak, ezért elérkezett az idő az árrésstop kivezetésére.

Felidézték, hogy az intézkedést 2025 tavaszán kifejezetten az infláció visszaszorítása érdekében vezették be, és számos, szabályozás alá vont élelmiszer esetében 10 százalékban maximálták az árrést.

Az érdekképviseleti szervezetek a KSH adataira és az MNB elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve, 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4 százalékkal, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 4,8 százalékkal csökkent. Az árrésstop további fenntartása ezért szükségtelen - jelentették ki.

Megjegyezték, az árrésstop nem tesz jót a szabadpiaci folyamatoknak, mesterségesen torzítja a termékpályák piaci alapon történő működését, gátolja a valós költségek megjelenését a fogyasztói árakban, ezáltal a beszállítók számára hátrányosan befolyásolja az átadási árak meghatározásának folyamatát, kárt okozva a magyar termelőknek, feldolgozóknak és ezáltal az egész agrár- és élelmiszergazdaságnak. Az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszerelőállítóknak - tették hozzá.

A tájékoztatás szerint az árrésstop azonnali kivezetését a Felelős Élelmiszergyártók Szövetsége, Magyar Ásványvíz, Gyümölcsé és Üdítőital Szövetség, Magyar Édességgyártók Szövetsége, Magyar Húsiparosok Szövetsége, Magyar Hűtő- és Konzervipari Szövetség, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács kéri a kormánytól.

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Kezdőlap    Belföld    Az árrésstop azonnali kivezetését szorgalmazzák az élelmiszerlánc szakmai érdekképviseletei

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