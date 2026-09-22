Megalakult a médiatanács, de nem választották meg az összes tagot – példátlan esetről beszél a Fidesz

Megválasztotta Polyák Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsának elnökévé kedden az Országgyűlés, továbbá a médiatanács tagjának választottak négy, a Tisza-frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagjot, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit.

A szavazás után a Fidesz és a KDNP képviselői kivonultak az ülésteremből.

Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a médiatanács megalakult

– jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette:

azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást.

Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elfogadhatatlannak tartja, ami a médiatanács tagjairól történő keddi parlamenti szavazáson történt – írta közleményében Latorcai Csaba, a párt ügyvezető alelnöke a voksolás után.

Az eseményeket azzal kommentálta, hogy a Tisza-frakció – akiknek körében „teljes káosz alakult ki” – szétszavazva, „sunyi módon”, saját törvényét megszegve utasította el a KDNP jelöltjét a médiatanácsba. Latorcai Csaba szerint a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy a frakciók jelöltjeit, akiket előzetesen a bizottság támogatott, a parlamenti szavazáson elutasítsák.

Jól látható módon Magyar Péter „szervezte” a szavazást – jegyezte meg, hozzátéve: elfogadhatatlan, hogy a miniszterelnök pillanatnyi lelkiállapota és indulatai határozzák meg az Országgyűlés döntéseit.