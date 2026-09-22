Halálos késelés történt egy magyarországi munkásszállón

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint vasárnap éjjel kaptak bejelentést a bűncselekményről, majd a közterület-felügyelőkkel közösen egy közeli utcában találták meg a késelés tettesét.

A Tatabányai Járásbíróság közleménye szerint az emberöléssel gyanúsított férfi ittas állapotban keveredett szóváltásba a sértettel, majd visszament saját szobájába. A sértett utána ment, ekkor az elkövető megszúrta egy 20 centiméteres késsel. A sértett barátnője egy törülközővel próbálta elállítani a vérzést, azonban az áldozat életét már a kiérkező mentők sem tudták megmenteni.

A járásbíróság a bűncselekmény jellegére tekintettel elrendelte az elkövető letartóztatását.