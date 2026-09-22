Magyar Péter rendkívüli bejelentést tesz

A Tisza-frakció egyhangúlag elutasította Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyészi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, és új jelölt állítására kérte fel az államfőt. A háttérben vélhetően az áll, hogy Szathmáry testvére gyanúsítottként érintett az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. Török Gábor politikai elemző úgy értékelte a helyzetet, hogy máris "eljött Baka András első szuverenitási tesztje", az államfő pedig úgy tűnik, hogy felvette a kesztyűt, ugyanis délután megerősítette, hogy ragaszkodik korábbi jelöléséhez. A keddi napon az Országgyűlés is több fontos törvénymódosítást fogadott el.