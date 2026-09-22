Szibiha orbánozása előtt hosszú ukrán cikk vitriolozta Magyar Pétert

„Meglepő, szükségtelenül konfrontatív nyilatkozatok a magyar miniszterelnök részéről" – írta az X-en Andrij Szibiha Magyar Péterről. Majd még keményebben fogalmazva, az ukrán külügyi tárca gazdája „az orbánizmus" folytatásával vádolta meg Budapestet.

A látszólagos ok a Kijev által létrehozott Kárpáti Integrációs Kezdeményezés nevű csoport, avagy a Kárpáti Nyolcak (C8). Ennek alakulóülését a régió határán, Bukovel síparadicsomban tartották múlt pénteken, de a magyar kormányfő nem fogadta el a meghívást.

A médiában megjelent anyagok alapján egy ideig nem volt egyértelmű, de Magyar Péter azt is mondta a parlamentben, hogy Budapest nem tagja a csoportnak. Ezt később már Orbán Anita külügyminiszter is megerősítette.



Magyar Péter az X-en pedig azt válaszolta Szibihának: ez olyan, mintha valakit a tudta nélkül bevesznek a szomszéd falu focicsapatába, és neki kell hoznia a labdát.

European Pravda cikk: így „alázza” Budapest Kijevet

Azt, hogy a budapesti kormányváltás ellenére nem javul a kétoldalú viszony, és hogy mi volt Szibiha Orbánt idéző szövegének előzménye, a European Pravda című, angol nyelvű ukrán lap cikkéből már érezhető volt.

Az írás a C8-as – vagy C7-es – csúcs napján, azaz múlt pénteken jelent meg, és enyhén szólva nem diplomatikus hangnemben bírálja a magyar vezetést.

„Magyarország bünteti Ukrajnát, Magyar Péter meg akarja alázni Kijevet és blokkolni európai jövőjét"

– áll a címben.

Az írás megemlíti, hogy Budapest csak egy ügyvivő nagykövetet delegált, azt sugallva, hogy a többiek – Ukrajna, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Szerbia, a Cseh Köztársaság és Ausztria – vezetőket vagy magas rangú tisztviselőket küldtek. (A találkozón valóban ott volt a lengyel kormányfő, a román és a szerb elnök, míg Prága, Bécs és Pozsony alacsonyabb szinten képviseltette magát.)

Szerhij Szidorenko, a lap szerkesztője szerint a magyarok már az előkészületek alatt

„meg akarták alázni Kijevet, és reakciót provokálni, miközben ukrán illetékesek igyekeztek csillapítani a konfliktust. Sajnos mindez az új magyar politikát tükrözi"

– fogalmaz keményen az írás, amelyet a múlt héten még kommentárként lehetett kezelni, de amelynek egyes megállapításait immár az ukrán külügyminiszter szavai is tükrözik.

We are surprised by the Hungarian Prime Minister’s unnecessarily confrontational statements toward Ukraine.



The Carpathian Integration Initiative is aimed at the development of our entire region, contributing to prosperity, interconnectivity, and mutually beneficial projects… — Andrii Sybiha ?? (@andrii_sybiha) September 21, 2026

Elzárkózott a házelnök

A cikk szerint Ukrajna hálát érdemelne, ehelyett arcul csapták, pedig a Rada „a világon elsőként" hivatalosan elítélte a magyarok Szovjetunióba hurcolását, azaz a „málenkij robot"-ot. Ezek után hiába járt kétszer is Budapesten Ruszlan Sztefancsuk, a parlament elnöke: Forsthoffer Ágnes magyar házelnök „visszautasította, hogy találkozzon vele".

Sztefancsuk "nem akarta eszkalálni a konfliktust, és irodája azt közölte: továbbra is dolgoznak, hogy létrejöjjön a találkozó".

A cikk azt állítja: az iroda szerint bár a magyar parlament elnöke hívta meg ukrán kollégáját, később ő nem volt hajlandó találkozni vele. Az újságnak privát beszélgetésekben az ukrán parlamenti képviselők még keményebben fogalmaztak.

Спікерка угорського парламенту Агнеш Форштоффер просто відмовилася зустрічатися зі Стефанчуком. І будь-хто з угорських посадовців — такожhttps://t.co/fWka12jikj — NV (@tweetsNV) September 18, 2026

„Tudatos” Ukrajna távol tartása

Az írás szerint „ami ezek után történt, még inkább megdöbbentő": a lap forrásai azt mondták, hogy a Kárpáti Nyolcak csúcson való kormányfői részvételről „már egy ideje folytak a tárgyalások".

Több forrás azt állítja, még két nappal az esemény előtt sem volt világos a magyar miniszterelnök részvétele.

Majd a Facebookon közölték, hogy Pécsre utazik, azaz világossá vált, hogy ez ütközik az ukrajnai programmal.

A lap úgy értékeli, hogy Magyar elutasította Kijev több javaslatát is egy Zelenszkijjel folytatott kétoldalú találkozó lehetséges helyszíneiről (ezek között volt Budapest, Brüsszel, Lviv és más helyszínek) – bár nemzetközi rendezvényeken összefutottak.

A cikk ezek után azt állítja, hogy Budapest tudatosan tartja távol Ukrajnát: a magyar parlamenti elnökkel kapcsolatos érvelés, miszerint a kormányfő foglalkozik a külkapcsolatokkal, azért nem helytálló, mert budapesti meghívást kapott a moldovai parlament elnöke, Igor Grosu – ez az írás szerint jelzés, „sőt pofon" volt Ukrajnának.

„Orbán emberei még mindig blokkolnak, blokkolnak és blokkolnak”

A lap megemlíti, hogy Ukrajna úniós integrációja részeként a magyar kormány nem engedi az újabb, úgynevezett tárgyalási „klaszterek" megnyitását, méghozzá úgy, hogy nem mondja meg, mit tehetne Kijev a vétó feloldásáért – megsértve ezzel korábbi ígéretét.

És itt jön Orbán Viktor emlegetése, amit úgy tűnik, napokkal később az ukrán külügyminiszter is megismételt:

„Magyar, aki leváltotta Orbánt, az Oroszországgal való szembenállását hangsúlyozza... de amikor Ukrajnáról van szó, tettei nem sokban különböznek elődjétől".

Hogy mi a célja? Erre egyelőre nincs válasz, „és a magyar politikusok és diplomaták magyarázatai nem igazán meggyőzők" – írja a cikk, kétségbe vonva a magyarázatot, hogy a kormányfő kezét megköti az „Ukrajnával szemben negatív közvélemény".

Az ukrán külügyi szóvivő, Heorhij Tyihij szerint „Orbán emberei még mindig aláássák a kétoldalú kapcsolat normalizálását".

Például „a nyíltan oroszpárti volt külügyminiszter által kinevezett" EU-nagykövet, Ódor Bálint, még mindig a helyén van. „Nem meglepő, hogy folytatja Orbán politikáját, ami az volt: blokkolni, blokkolni, blokkolni". A kijevi nagykövetségen és az Ukrajnáért felelős magyar diplomaták körében sem volt változás - említi a cikk.

A magyar kisebbség bánja meg

Az írás kétszer is utal rá, hogy a magyar kormányfő politikája árt a kárpátaljai magyar kisebbségnek.

„Nem kell magyarországi Ukrajna-szakértőnek lenni ahhoz, hogy lássuk: a látványos arculcsapások vagy az ukrán parlament lekezelése nem segíti elő a kisebbségi törvények elfogadását". Arról ugyanakkor nem tesz említést, hogy az Európai Parlamentben magyar képviselők a nemzetiségi oktatási elvek megsértésével vádolják Ukrajnát. Például, a magyar iskolákban magyar feliratok leszedetésével és video-bizonyíték követelésével, hogy az ukrán órákon valóban ukrán nyelven oktatnak.

A lap szerint nemzetközi – európai és amerikai – nyomással kellene irányváltásra kényszeríteni a magyar kormányfőt: „remélhetőleg Berlin és Varsó, a két, Magyar Péter számára legfontosabb főváros, is megérti, mi folyik" – csakúgy mint Brüsszel és Washington.

A magyar kormány álláspontja Ukrajnáról „Konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák” – mondta nemrég Magyar Péter magyar miniszterelnök. A kormány álláspontja szerint Magyarország nem támogatja Ukrajna gyorsított EU-csatlakozását, mert az „érdemalapú” csatlakozásban hisz, a teljesítményt lehet „díjazni” újabb és újabb tárgyalási fejezetek megnyitásával, és az ukrán gyorsított vagy könnyített csatlakozás igazságtalan lenne az évtizedek óta „előszobázó” balkáni államokkal szemben.

Amerika is nyomást gyakorolhatna

Az Egyesült Államok nagy befolyással bír a magyar vezetés körében, különösen a néhai Lindsey Graham szenátor törvényjavaslatának elfogadása után, amely bünteti az orosz energiahordozók vásárlóit – köztük Magyarországot.

„Nem csoda, hogy Magyar Péter közeli tanácsadója, Hajdú Márton parlamenti képviselő, a héten Washingtonba sietett".

Az újság szerint a budapesti álláspont még Donald Trump békekezdeményezéseit is „károsítja" – mivel a háború lezárását célzó „összes javaslatban benne van, hogy Ukrajna EU-tagsága kulcseleme a háború utáni rendnek és a biztonsági garanciáknak. De Magyar mindent megtesz, hogy ezt ellehetetlenítse".

Szidorenko írásában felteszi a kérdést: hogyan reagáljon minderre Ukrajna? Kijevnek a fentiek ellenére eleget kell tennie a kisebbségi jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek, különben Románia és Bulgária is csatlakozik Magyarországhoz.

Ezért úgy kell életbe léptetnie az egyezményeket, hogy Magyarországnak ne legyen legitim alapja az ellenkezésre, amikor a nyugati országok elkezdenek nyomást gyakorolni.

„Ezen az úton lépésről lépésre vissza lehet építeni a bizalmat. Például a további EU-s klaszterek fokozatos megnyitásáról való tárgyalásokkal és a kapcsolódó törvényalkotás előrehaladásával."

Ugyanakkor a mély bizalmi válság miatt koordinálni és találkozni kell, méghozzá a legmagasabb szinten is. „A gond az, hogy az egyik oldal ellenzi a kiút keresését, és ez Magyar Péter kormánya".

A cikk azért is figyelemre méltó, mert a European Pravda, az Ukrainszka Pravda testvérlapja, a Zelenszkij-kormányt többször bíráló, cseh születésű üzletember, Tomas Fiala tulajdonában van.

Fialát kétszer is megválasztották a több mint ezer ukrán céget képviselő ukrán üzleti lobbiszervezet, az Európai Üzleti Szövetség élére.

Tehát az, hogy ekkora terjedelemben jelent meg egy cikk, arra utalhat, hogy a C8-hoz való hűvös budapesti hozzáállás az általa képviselt csoportok érdekeit is sértheti.