Trump TV néven saját csatornát indított a Fehér Ház

A csatorna helyi idő szerint hétfő este indult, Trump beszédének közvetítésével, illetve az amerikai hadsereg méltatásával.

A Fehér Háznak az X-en közzétett bejelentése szerint a csatorna éjjel-nappal működik majd, és egyetlen helyen ad hírt „a legújabb és legnagyszerűbb" hírekről, illetve régebbi eseményeket is felelevenít.

A csatornát azt követően indították el, hogy az elnök visszavonta a Politico, a CNN és az MS NOW Donald újságíróinak a Fehér Házba szóló akkreditációját, majd erre válaszul több más amerikai sajtóorgánum is megtagadta a közvetítést.

Ennek következtében a televíziók nem adtak élő közvetítést Trump útjáról az ENSZ Közgyűlésbe, valamint a Fehér Ház új helikopter-leszállóhelyének átadásáról sem.

Trump korábban többször vádolta azzal az újságírókat, hogy hamis híreket közölnek róla, illetve azt is többük szemére vetette, hogy „nem foglalkoznak az elnöki eredményekkel azok érdemei szerint".