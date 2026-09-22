Szlovákia „a NATO leggyengébb láncszeme”?

A vita középpontjában Robert Fico szeptember 17-i kijelentése áll, amelyben a kormányfő úgy fogalmazott: sosem volt még ekkora a veszélye annak, hogy az ukrajnai konfliktus egész Európára kiterjedő háborúvá fajuljon, ő pedig nem szeretné, ha Szlovákia – mint fogalmazott – „valamilyen 5. cikk miatt” ennek a részese lenne. Fico arra az észak-atlanti szerződésre utalt, amely szerint a szövetség bármely tagállama elleni fegyveres támadás az összes tag elleni támadásnak minősül.

A szlovák ellenzéki Progresszív Szlovákia rendkívül súlyosan bírálta a miniszterelnököt. Ivan Korčok, a mozgalom alelnöke kijelentette: Fico politikája miatt Szlovákia lett a NATO első számú célpontja. Mint mondta, Moszkvából nézve Pozsony önként lemondott a szövetségesek segítségéről, így Vlagyimir Putyin szemében a szövetség leggyengébb láncszemévé váltak. Michal Šimečka, a mozgalom elnöke hozzátette: a kormányfő csupán félelemkeltéssel próbál politikai előnyhöz jutni.

A kormánykoalíción belül is magyarázkodásra kényszerültek a vezetők. Richard Raši házelnök a béke nemzetközi napján úgy fogalmazott: az 5. cikk nem jelent automatikus parancsot a háborúra, de a lényege érinthetetlen. Kiemelte, hogy ha a szövetséget formalitásnak tekintik, akkor a szövetségesek is hátat fordíthatnak Szlovákiának a jövőben.

A szlovák kormányfő kijelentéseire nemzetközi szinten is keményen reagáltak. Andrej Babiš cseh miniszterelnök úgy fogalmazott: „Mi természetesen tiszteletben fogjuk tartani az 5. cikket. Fico miniszterelnök úr kijelentését nem kommentálom”.

Petr Pavel cseh államfő New Yorkban, Robert Fico kritikájára válaszolva – amely szerint ő volt tábornokként szívesen harcolna, miközben Fico a békét akarja – elmondta: nem az teremt békét, aki csak tetteti azt, miközben semmit sem tesz a saját védelméért.

A cseh elnök emlékeztetett a NATO 3. cikkére is, amely kimondja, hogy minden országnak elsősorban saját magának kell megteremtenie a védelmi képességeit. Pavel hangsúlyozta: egyetlen ország sem számíthat arra, hogy a szövetségesek a segítségére sietnek, ha ő maga semmit sem tesz a biztonságáért. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben kifejezetten veszélyesnek tart minden olyan kijelentést, amely megkérdőjelezi a kollektív védelem alapjait.