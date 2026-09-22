ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.95
usd:
317.51
bux:
151342.76
2026. szeptember 22. kedd Móric
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök az Andrej Babis cseh kormányfõvel a tárgyalásaik után tartott sajtóértekezleten a studenkai Nova Horka kastélyban 2026. március 31-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Lukas Kabon

Szlovákia „a NATO leggyengébb láncszeme”?

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

Nem csitulnak a diplomáciai és belpolitikai kedélyek Robert Fico szlovák miniszterelnök múlt heti nyilatkozata után, amelyben kétségbe vonta a NATO kollektív védelmi rendszerének működését. Az ellenzéki Progresszív Szlovákia szerint a kormányfő kijelentései miatt Szlovákia lett az első számú célpont a NATO-tagállamok közül. Petr Pavel cseh elnök Robert Fico kritikájára válaszolva – amely szerint ő volt tábornokként szívesen harcolna, miközben Fico a békét akarja – elmondta: nem az teremt békét, aki csak tetteti azt, miközben semmit sem tesz a saját védelméért.

A vita középpontjában Robert Fico szeptember 17-i kijelentése áll, amelyben a kormányfő úgy fogalmazott: sosem volt még ekkora a veszélye annak, hogy az ukrajnai konfliktus egész Európára kiterjedő háborúvá fajuljon, ő pedig nem szeretné, ha Szlovákia – mint fogalmazott – „valamilyen 5. cikk miatt” ennek a részese lenne. Fico arra az észak-atlanti szerződésre utalt, amely szerint a szövetség bármely tagállama elleni fegyveres támadás az összes tag elleni támadásnak minősül.

A szlovák ellenzéki Progresszív Szlovákia rendkívül súlyosan bírálta a miniszterelnököt. Ivan Korčok, a mozgalom alelnöke kijelentette: Fico politikája miatt Szlovákia lett a NATO első számú célpontja. Mint mondta, Moszkvából nézve Pozsony önként lemondott a szövetségesek segítségéről, így Vlagyimir Putyin szemében a szövetség leggyengébb láncszemévé váltak. Michal Šimečka, a mozgalom elnöke hozzátette: a kormányfő csupán félelemkeltéssel próbál politikai előnyhöz jutni.

A kormánykoalíción belül is magyarázkodásra kényszerültek a vezetők. Richard Raši házelnök a béke nemzetközi napján úgy fogalmazott: az 5. cikk nem jelent automatikus parancsot a háborúra, de a lényege érinthetetlen. Kiemelte, hogy ha a szövetséget formalitásnak tekintik, akkor a szövetségesek is hátat fordíthatnak Szlovákiának a jövőben.

A szlovák kormányfő kijelentéseire nemzetközi szinten is keményen reagáltak. Andrej Babiš cseh miniszterelnök úgy fogalmazott: „Mi természetesen tiszteletben fogjuk tartani az 5. cikket. Fico miniszterelnök úr kijelentését nem kommentálom”.

Petr Pavel cseh államfő New Yorkban, Robert Fico kritikájára válaszolva – amely szerint ő volt tábornokként szívesen harcolna, miközben Fico a békét akarja – elmondta: nem az teremt békét, aki csak tetteti azt, miközben semmit sem tesz a saját védelméért.

A cseh elnök emlékeztetett a NATO 3. cikkére is, amely kimondja, hogy minden országnak elsősorban saját magának kell megteremtenie a védelmi képességeit. Pavel hangsúlyozta: egyetlen ország sem számíthat arra, hogy a szövetségesek a segítségére sietnek, ha ő maga semmit sem tesz a biztonságáért. Hozzátette, a jelenlegi helyzetben kifejezetten veszélyesnek tart minden olyan kijelentést, amely megkérdőjelezi a kollektív védelem alapjait.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Szlovákia „a NATO leggyengébb láncszeme”?

nato

robert fico

cseh

szlovák

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: három olajpiaci forgatókönyv van a Hormuzi-szoros körüli helyzetre

Szakértő: három olajpiaci forgatókönyv van a Hormuzi-szoros körüli helyzetre
Bár jelenleg nagyjából járható a Hormuzi-szoros, mégis a lezárásával kapcsolatos félelmek mozgatják továbbra is az olaj árát. A térségben már március óta jelentősen visszaesett a hajóforgalom. De vajon mi mozgatja most leginkább a piacot: a ténylegesen kieső olajmennyiség, vagy az a kockázat, hogy a Hormuzi-szoroson bármikor újabb zavar keletkezhet? A lehetséges forgatókönyvekről Mohos Kristóf, a Portfolió energiapiaci szakértője beszélt az InfoRádióban.
 

Robert Fico: rendkívüli uniós csúcsra lenne szükség az üzemanyagárak miatt

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklósét a Volán-ügy miatt kérték ki, Magyar Péter esetében pedig lopás bűncselekménye miatt.
 

Házkutatások voltak a „Matolcsy-körnél” az MNB-ügyben

Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

A köztársasági elnök reagált arra, hogy a Tisza nem szavazza meg a jelöltjét legfőbb ügyésznek

Török Gábor: máris elérkezett Baka András szuverenitási „tesztje”

Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Vitézy Dávid: az állami Magyar Közút a koncessziós ár feléért végezné az autópálya-üzemeltetést

Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát

VIDEÓ
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.23. szerda, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emertus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést ígér Magyar Péter

Tisza-kormány: rendkívüli bejelentést ígér Magyar Péter

A Tisza-frakció egyhangúlag elutasította Baka András köztársasági elnök legfőbb ügyészi jelöltjét, Szathmáry Zoltánt, és új jelölt állítására kérte fel az államfőt. A háttérben vélhetően az áll, hogy Szathmáry testvére gyanúsítottként érintett az úgynevezett aranykonvoj-ügyben. Török Gábor politikai elemző úgy értékelte a helyzetet, hogy máris "eljött Baka András első szuverenitási tesztje", az államfő pedig úgy tűnik, hogy felvette a kesztyűt, ugyanis délután megerősítette, hogy ragaszkodik korábbi jelöléséhez. A keddi napon az Országgyűlés is több fontos törvénymódosítást fogadott el.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hétvégén újra életre kel a tanyavilág: szüreti hangulat, kemencés finomságok és régi mesterségek várnak

Hétvégén újra életre kel a tanyavilág: szüreti hangulat, kemencés finomságok és régi mesterségek várnak

Borszűrőkor, Szent Mihály ünnepén frissen préselt mustot kóstolhatunk, az iparosok napján pedig a régi mesterségek világába is betekintést nyerhetünk Ópusztaszeren.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump repeats Iran ultimatum and says AI should be rebranded 'super intelligence' in UN speech

Trump repeats Iran ultimatum and says AI should be rebranded 'super intelligence' in UN speech

In his address to world leaders, Trump says Iran should reach an agreement with the US or face "annihilation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 22. 07:54
Donald Trump az ukrán elnökhöz fordult az energiaárak miatt
2026. szeptember 22. 04:45
Újabb európai ország tiltaná be az iskolákban a burka és a nikáb viselését
×
×