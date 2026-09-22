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Az eredeti román elnökválasztás érvénytelenített elsõ fordulójában gyõztes, majd a jelöltségtõl eltiltott Calin Georgescu (k) érkezik a bukaresti Legfõbb Ügyészségre 2025. június 6-án. Georgescut azért idézték be, hogy tudomására hozzák a hatósági felügyelete újabb hatvan nappal való meghosszabbítását annak a büntetõeljárásnak a keretében, amelyben hat bûncselekménnyel gyanúsítják. Georgescu február 26. óta áll hatósági felügyelet alatt.
Nyitókép: Robert Ghement

Hatósági felügyelet alá helyezték a volt román államfőjelöltet

Infostart / MTI

Hatvan napra hatósági felügyelet alá helyezte a bukaresti törvényszék kedden a fasiszta propaganda, illetve az alkotmányos rend elleni szervezkedés miatt egy évvel ezelőtt már bíróság elé állított, most pedig csalással meggyanúsított Calin Georgescu volt román államfőjelöltet.

A politikust hétfőn gyanúsította meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalással, és 24 órára őrizetbe vették, az éjszakát rendőrségi fogdában töltötte.

A DIICOT kezdeményezte előzetes letartóztatásba helyezését, mivel azonban a törvényszék hatósági felügyeletet rendelt el, szabadon távozhatott az épületből, ahol őt éltető hívek százai tüntettek.

A volt államfőjelöltnek rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen, csak hatósági engedéllyel hagyhatja el az országot, és nem veheti fel a kapcsolatot az ügy többi szereplőjével.

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