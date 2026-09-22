Hatósági felügyelet alá helyezték a volt román államfőjelöltet

A politikust hétfőn gyanúsította meg a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) bűnszövetkezetben elkövetett nagy értékű csalással, és 24 órára őrizetbe vették, az éjszakát rendőrségi fogdában töltötte.

A DIICOT kezdeményezte előzetes letartóztatásba helyezését, mivel azonban a törvényszék hatósági felügyeletet rendelt el, szabadon távozhatott az épületből, ahol őt éltető hívek százai tüntettek.

A volt államfőjelöltnek rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen, csak hatósági engedéllyel hagyhatja el az országot, és nem veheti fel a kapcsolatot az ügy többi szereplőjével.