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Nyitókép: Pexels.com

Fontos változások jönnek a fővárosban, döntött az Országgyűlés

Infostart / MTI
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Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, de nem ez az egyetlen változás, érintettek a Duna-partok és a Városliget is.

Újjáalakul a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, és több budapesti közterület is visszakerül a Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelésébe. A kormány erről szóló törvényjavaslatát 135 igen szavazattal, 46 nem és 6 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés.

A módosítással törvényi szintre emelik a történelmi előzményekre is figyelemmel létrehozott, de az utóbbi években nem működő Fővárosi Közfejlesztések Tanácsára vonatkozó legfontosabb szabályokat. Mindezt azzal indokolták, hogy az európai uniós források hazahozatala, az abból finanszírozható fejlesztések és beruházások kézzelfogható közelségbe kerülése szükségessé teszi a kormányzat és a fővárosi önkormányzat közötti rendszeres és szervezett koordináció helyreállítását.

A törvény több budapesti, V. kerületi közterületnél az ingatlanok állami tulajdonjoga változatlanul hagyása mellett a törvény kijelöli vagyonkezelőnek a Fővárosi Önkormányzatot.

Emellett a Duna-parti területek újra a fővároshoz, a Planetárium a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum vagyonkezelésébe tartozik majd. Továbbá a Városliget három területének – a Dózsa György út menti rész, a Közlekedési Múzeum telke, és a volt Petőfi Csarnok helye – parkfunkcióit is visszaadják.

Kiterjed a javaslat arra is, hogy a józsefvárosi pályaudvar területeit visszavegyék köztulajdonba.

A Budai Palotanegyeddel összefüggő beruházások építtetői feladatainak állami beruházásokért felelős miniszteri kijelöléséről is rendelkezik a törvény.

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