Százhalombattai finomítótűz: itt a rég várt hír, 18 milliárd forintba került

A helyreállítás költségvetése elérte a 18 milliárd forintot.

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A Mol felidézte, hogy a tavaly októberi tűz jelentős károkat okozott az AV-3 nyersolaj-desztilláló üzemben. Az elmúlt csaknem egy évben átfogó helyreállítást végzett a vállalat: elbontották és újjáépítették a károsodott vasbeton szerkezetet, helyreállították az érintett berendezéseket, valamint az irányítástechnikai és villamos rendszereket. Huszonhét új, nagyteljesítményű szivattyút telepítettek, nyolc kilométernyi csővezetéket cseréltek ki és száz kilométernyi villamoskábelt építettek be.

Az építési munkálatok az előzetes ütemtervnek megfelelően zárultak le, a következő lépés az üzem biztonságos újraindításának előkészítése lesz – ismertették.

A tájékoztatás szerint a következő időszakban kitisztítják a rendszereket, elvégzik a nyomáspróbákat, a folyamatirányító és biztonsági berendezések próbáit, majd bevezetik a szükséges segédenergiákat és összehangolják az AV3 működését a Dunai Finomító kapcsolódó üzemeivel. A komplex finomítói egység újraindítása fokozatos folyamat, a termelés októberben lépésről lépésre indul újra.

Az újraindítással tovább erősödik Magyarország és a teljes régió üzemanyag-ellátásának biztonsága – közölte a Mol.