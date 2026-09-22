Államtitkár: hamarosan terítékre kerülhet a kata és a vagyonadó is

Kövesdy Attila, a Pénzügyminisztérium adópolitikáért felelős államtitkára a GKI konferenciáján arról beszélt, hogy nem az adózás volt a választás óta az új kormány leglátványosabb témája, de sok munka történt már eddig is – írja a hvg.hu.

Rohamtempóban kellett dolgozni az EU-s pénzek megszerzéséért, emellett az is nagy feladat volt, hogy új pályára állítsák a NAV-ot. Az államtitkár azt reméli az új elnöktől és elnökhelyettestől, hogy új szemlélet válhat majd uralkodóvá, az adóhivatalnak is együtt kell működnie a vagyonvisszaszerzési hivatallal. Megtörtént két áfacsökkentés, és a jövedéki adó rendszerét is átalakították, a dohánytermékek adóemelése kapta a nagyobb hírverést. 2027 elején jön az alacsony jövedelműek szja-jóváírása.

Kövesdy Attila elmondta, jelenleg is nagyon sok tervezés zajlik, éppen ezért túl sok részletet nem oszthatott meg, ugyanis számos kérdés van még a kormány előtt, ugyanakkor pár dolgot már megemlíthetett:

például a katás adózás szélesebb körben való elérhetővé tétele körül is zajlik a jogalkotási munka.

A vagyonadó kapcsán az államtitkár elmondta, bízik benne, hogy pár héten belül elindulhat az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetés.

A tervezet szerint

1 milliárd forint fölötti vagyonokra lesz 1 százalékos vagyonadó kivetve,

nem egyszeri, hanem ismétlődő jelleggel.

Céges részesedésre,

ingó és ingatlan vagyonelemekre,

hazaiakra és külföldiekre egyaránt vonatkozna.

Hozzátette: az ingatlanok és a vállalkozások értékének meghatározása összetett feladat, ezért a jogszabály részletes értékelési szabályokat tartalmaz majd. Sokféle ingatlan és vállalkozás létezik, ezért megfelelő értékelési módszereket kell kialakítani. A széles adóalap kialakítását az indokolja, hogy ha egyes eszközosztályokat kivonnának az adó alól, akkor a vagyon ezekbe az adómentes formákba áramolhatna.

Azt is megígérte, hogy hamarosan meg fog jelenni a volt és jelenlegi politikusok vagyonosodási vizsgálata is.

Erről egyelőre a miniszterelnök és miniszterek beszélnek, de jogszabálytervezet nyilvánosan még nem készült, hamarosan viszont ez is megtörténhet.

Őszi adócsomag is várható, ami jelentős részben technikai változtatásokat tartalmaz majd. A távolabbi jövőre nézve fontos lesz, hogy a NAV sok digitalizációs munkát elindított, amelyekkel a cégek adminisztratív terheit csökkentik – jelentette ki a Pénzügyminisztérium államtitkára.