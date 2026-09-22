Közleményükben azt írták, a próbaüzem célja a gyártóberendezések és a gyártási folyamatok beállítása, optimalizálása és ellenőrzése a sorozatgyártás megkezdése előtt.

A CATL Debrecen továbbra is szorosan együttműködik a kormánnyal és a hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsa a környezetvédelmi előírások betartását, valamint munkavállalói egészségének és biztonságának védelmét – jelezték.

A CATL a legkorszerűbb, rugalmas gyártósorokat telepítette Debrecenbe, annak érekében, hogy mindenkor alkalmazkodni tudjon ügyfelei igényeihez. A CATL már 2024 ősze óta gyárt akkumulátormodulokat a városban. Eddig 537 ezer modul készült el, amely mára már több mint 134 ezer járművet hajt Európa-szerte. Ha megvalósul a teljes beruházás, a létesítmények éves kapacitása 100 gigawattóra lesz, így a magyarországi gyár lesz a CATL legnagyobb, Kínán kívüli gyártóbázisa – írták.

A vállalat teljesítette az egységes környezethasználati engedélyben (IPPC-engedélyében) előírt összes feltételt, valamint megszerezte az összes vonatkozó engedélyt, így 2026 augusztusában megkapta az új épület használatbavételi engedélyét is, amelynek alapján most megkezdheti a próbaüzemet is a cellagyártóüzem első két gyártósorán – tudatták.

Hozzátették: a használatbavételi engedély kiadását megelőzően a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal rendszeres helyszíni ellenőrzéseket végzett a CATL létesítményeiben, hogy nyomon kövesse a korábban a helyi lakosokban komoly aggodalmat keltő kérdések rendezését.

A hatóság képviselői megerősítették, hogy a CATL orvosolta az engedélyezési eljárás során korábban feltárt hiányosságokat – ismertette a közlemény.

A közlemény szerint stratégiai gyártóközpontként a CATL debreceni üzeme a legismertebb, vezető európai autógyártókat fogja ellátni, amelyek az elmúlt években jelentős elektromosjármű-gyártási kapacitást építettek ki Magyarországon.