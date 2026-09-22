Afrikai sertéspestis – itt a nagy baj vége, de nem lehet fellélegezni

Bejegyzésében kiemelte: ez fontos az ASP elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házisertés-állományokban.

A védekezés folytatódik, mert az ASP a vaddisznóállományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspestis egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban, később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét.

Bóna Szabolcs június 4-én, egyeztetésre hívta a magyar házisertés-állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.