ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.75
usd:
317.35
bux:
151342.76
2026. szeptember 22. kedd Móric
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Malacai társaságában pihenő anyakoca.
Nyitókép: Pixabay

Afrikai sertéspestis – itt a nagy baj vége, de nem lehet fellélegezni

Infostart / MTI

Nincs már az afrikai sertéspestis (ASP) miatt kijelölt megfigyelési körzet Magyarországon – jelentette be Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter kedden Facebook oldalán.

Bejegyzésében kiemelte: ez fontos az ASP elleni küzdelemben, az érintett területeken sikerült megakadályozni a betegség további terjedését a házisertés-állományokban.

A védekezés folytatódik, mert az ASP a vaddisznóállományban továbbra is jelen van. A miniszter hangsúlyozta, a járványvédelmi szabályok betartása továbbra is kulcsfontosságú.

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) június 4-én jelentette be, hogy megjelent az afrikai sertéspestis egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei házisertés-állományban, később több területen is kimutatták a vírus jelenlétét.

Bóna Szabolcs június 4-én, egyeztetésre hívta a magyar házisertés-állományban megjelent vírus miatt a sertés termékpálya szereplőit. Az országos főállatorvos intézkedett a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Afrikai sertéspestis – itt a nagy baj vége, de nem lehet fellélegezni

sertéspestis

körzet

bóna szabolcs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Szakértő: három olajpiaci forgatókönyv van a Hormuzi-szoros körüli helyzetre

Szakértő: három olajpiaci forgatókönyv van a Hormuzi-szoros körüli helyzetre
Bár jelenleg nagyjából járható a Hormuzi-szoros, mégis a lezárásával kapcsolatos félelmek mozgatják továbbra is az olaj árát. A térségben már március óta jelentősen visszaesett a hajóforgalom. De vajon mi mozgatja most leginkább a piacot: a ténylegesen kieső olajmennyiség, vagy az a kockázat, hogy a Hormuzi-szoroson bármikor újabb zavar keletkezhet? A lehetséges forgatókönyvekről Mohos Kristóf, a Portfolió energiapiaci szakértője beszélt az InfoRádióban.
 

Robert Fico: rendkívüli uniós csúcsra lenne szükség az üzemanyagárak miatt

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklósét a Volán-ügy miatt kérték ki, Magyar Péter esetében pedig lopás bűncselekménye miatt.
 

Házkutatások voltak a „Matolcsy-körnél” az MNB-ügyben

Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

A köztársasági elnök reagált arra, hogy a Tisza nem szavazza meg a jelöltjét legfőbb ügyésznek

Török Gábor: máris elérkezett Baka András szuverenitási „tesztje”

Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Vitézy Dávid: az állami Magyar Közút a koncessziós ár feléért végezné az autópálya-üzemeltetést

Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát

VIDEÓ
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.23. szerda, 18:00
Hack Péter
jogász, az ELTE emertus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden

Ukrajna egyesülni akart a NATO hatalmával, teljesen szétlőtték az oroszok egyik legfontosabb szektorát – Háborús híreink kedden

Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt vezetője fedte fel a titkot, amely szerint Kijev 2022-ben felvázolta két ország összeolvadásának a tervét – írja a Gazeta. Oroszország 2022 februárjában nagyszabású katonai inváziót indított a szomszédos Ukrajna ellen, erre a lengyel politikus szerint meghökkentő tervet dolgoztak ki: egységes államot akartak létrehozni Lengyelországgal. Szerinte Kijevben az elsődleges cél, hogy a NATO tagjaivá váljanak. Az ukrán Fegyveres Erők Vezérkara friss jelentése szerint nagyon súlyos következményei voltak az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásoknak – közölte az RBK. A vezérkari jelentés szerint eddig az összes ilyen típusú létesítmény mintegy felének kellett leállítania a termelést, a teljes kapacitás 45 százaléka jelenleg üzemen kívül van. Cikkük folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét

Most érkezett! Gyanúsítottként hallgatták ki Matolcsy Györgyöt: ezzel vádolják az MNB korábbi elnökét

Hivatali visszaélés gyanújával hallgatta ki a Nemzeti Nyomozó Iroda a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét és további hat embert.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump repeats Iran ultimatum and says AI should be rebranded 'super intelligence' in UN speech

Trump repeats Iran ultimatum and says AI should be rebranded 'super intelligence' in UN speech

In his address to world leaders, Trump says Iran should reach an agreement with the US or face "annihilation".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 22. 17:40
Lemondott a Vadászkamara elnöke, lapinformáció szerint miután találkozott a miniszterrel
2026. szeptember 22. 17:19
Házkutatások voltak a „Matolcsy-körnél” az MNB-ügyben
×
×