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Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója beszédet mond a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyûlésen Kecskeméten 2025. december 6-án.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Politico: Orbán Balázs az Európai Parlament egyik meghatározó háttérembere lehet

Infostart / MTI

Orbán Balázst, a miniszterelnök korábbi politikai igazgatóját is azok közé az EP-képviselők közé sorolta a Politico brüsszeli hírportál, akik a következő időszakban fontos szerepet tölthetnek be a testület politikai erőviszonyainak alakításában.

A hírportál Orbán Balázst a Marieke Ehlersszel, a Patrióták Európáért frakció holland képviselőjével együtt emelte ki, és a „a tűzfal lebontóiként" jellemezte.

Orbán Balázs szeptember végén foglalja el helyét az Európai Parlamentben egy, a magyar Országgyűlésbe visszatérő kollégája mandátumát veszi át. A hírportál szerint érkezésével „a Patrióták frakció újabb tapasztalt politikai szakemberrel erősödik.”

A hírportál azt írja: a magyar képviselők köztudottan kiválóan kiismerik magukat a parlament működésében, és képesek saját javukra fordítani annak mechanizmusait. Orbán Balázs a lap szerint Gál Kingával, a Patrióták Európáért másik befolyásos magyar képviselőjével dolgozhat együtt az Európai Parlament félidős tisztújítását megelőző időszakban. A frakció arra igyekszik rávenni az Európai Néppártot (EPP), hogy bontsa le a velük szemben emelt „tűzfalat", és tegye lehetővé számukra a vezető tisztségek elnyerését.

A Politico Orbán Balázs mellett Marieke Ehlers szerepét is kiemelte. A holland politikus feladata a frakció közös álláspontjának kialakítása és a plenáris ülések munkájának előkészítése. Ehlers az Európai Parlament alkotmányügyi bizottságában a parlamenti szabályok módosításán dolgozik. A Patrióták álláspontja szerint a jelenlegi szabályokat arra is felhasználják, hogy a képviselőcsoportot kiszorítsák a döntéshozatalból.

A Politico összeállítása az Európai Parlament következő időszakának politikai erőviszonyait vizsgálva több frakció meghatározó, illetve a háttérben jelentős befolyással rendelkező politikusait mutatta be. A lap szerint a parlament félidős tisztújítása és az EPP, a szociáldemokraták, valamint a jobboldali frakciók közötti együttműködés alakulása meghatározó lehet az intézmény következő éveire nézve.

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