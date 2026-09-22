Megkezdte a Black Friday-akciók ellenőrzését a fogyasztóvédelmi hatóság

Az ellenőrzéseket a kormányhivatalok a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakmai irányításával végzik. A cél a vásárlók anyagi érdekeinek védelme és a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatok kiszűrése. A Black Friday időszakban a kedvezményes ajánlatok és az intenzív akciók nagy száma ugyanis jelentősen befolyásolja a vásárlási döntéseket, ezért alapvető fogyasztóvédelmi elvárás, hogy a meghirdetett kedvezmények valódiak és átláthatóak legyenek – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A fokozott hatósági fellépést a tavalyi tapasztalatok is indokolják: 2025-ben a szakemberek összesen 110 hagyományos üzletet ellenőriztek a Black Fridayhoz kapcsolódóan, amelyek közül 25 esetben tártak fel jogsértést.

Az online ellenőrzések során 906 termék akciós árfeltüntetését vizsgálták és 131 termék esetében találtak hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai, ami mintegy 14 százalékos kifogásolási arányt jelent. Az ellenőrzések mintegy ötödében tártak fel hiányosságot.

A fogyasztóvédelmi hatóság kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fogyasztó számára ténylegesen fizetendő ár egyértelműen, jól láthatóan és könnyen azonosítható módon szerepeljen. Árcsökkentés esetén fontos szempont a korábbi ár megfelelő feltüntetése, valamint annak ellenőrzése, hogy a kedvezmény mértékét valóban az akciót megelőző 30 napban alkalmazott legalacsonyabb árhoz viszonyítsák.

A hatóság szükség esetén az ártörténetet is megvizsgálja, és próbavásárlás keretében ellenőrzi azt is, hogy a meghirdetett kedvezmény a vásárlás során ténylegesen érvényesül-e.

Az NKFH célja, hogy a Black Friday időszakában is érvényesüljenek a tisztességes kereskedelmi gyakorlatok, és a fogyasztók valós, egyértelmű és ellenőrizhető információk alapján dönthessenek vásárlásaikról. A fogyasztóknak érdemes nemcsak a meghirdetett kedvezmény mértékét, hanem a korábbi árat és a ténylegesen fizetendő árat is ellenőrizniük vásárlás előtt.

A tavalyi vizsgálatok során a hagyományos üzletek mintegy 23 százalékánál tártak fel jogsértést.