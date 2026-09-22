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Panyi Miklós, a Fidesz képviselõje felszólal az Országgyûlés vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételérõl szóló módosító javaslat vitában az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 22-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Panyi Miklós: hamis pedofilvád megtételének sincs helye a közéletben

Infostart / MTI

Sem pedofil bűncselekmények elkövetésének, sem pedig hamis pedofilvád megtételének nincs helye a magyar közéletben – jelentette ki a Fidesz frakcióvezető-helyettese kedden a parlamentben tartott sajtótájékoztatón, miután az Országgyűlés többsége felfüggesztette három fideszes politikus mentelmi jogát.

Panyi Miklós azt mondta: aki hamis pedofilváddal él, annak vállalnia kell a felelősséget nemcsak a bíróság, hanem a nyilvánosság előtt is, hiszen az érintettek is nagy nyilvánosság előtt fogalmazták meg a hamis pedofilvádakat, lejáratva politikusokat és egy egész politikai közösséget.

Kiemelte: „egyenes gerinccel” állnak minden bírósági tárgyalás elé; amikről beszéltek vagy írtak az üggyel kapcsolatban, akár a miniszterelnök testvére, Magyar Márton, akár Litresits András ügyvéd kapcsán, azokról bizonyítékaik vannak, és állításaikat a bíróság előtt is tudják igazolni. Hozzátette: Litresits Andrásnak ügyvédként is vállalnia kell a felelősséget, ezért az ügyvédi kamarával is felveszik a kapcsolatot.

Pócs János (Fidesz) országgyűlési képviselő, akinek szintén felfüggesztették a mentelmi jogát, a történteket úgy kommentálta: „a Zsolti bácsi-féle vád összeomlott”, a Tisza-frakció és személyesen Magyar Péter miniszterelnök pedig „bosszút hirdetett”. Közölte: az ügyben „mindenféle bizonyítékot” leadtak az ügyészségnek, és a „különböző nyilatkozatok” egyértelműen alátámasztják a korábbi sajtótájékoztatóikon, valamint a feljelentésekben elmondottakat.

Azt üzente a miniszterelnöknek: ha már azt ígérte Brüsszelben, hogy „börtön lesz a vége”, akkor ne csak a mentelmi jogát függessze fel. „Zárasson börtönbe, de ha lehet, akkor végeztessen is ki” – fogalmazott, majd megjegyezte: élete utolsó percéig „Magyar Péter önkényével szemben mindig, mindenhol, mindenáron és minden eszközzel” küzdeni fog, pozíciótól függetlenül.

Arról, hogy a 11 éves Martin ügyében, akivel Magyar Péter és Bódis Kriszta a kampányban interjút készített, a hatósági döntés szerint nem történt bűncselekmény, mert a gyermeket visszavitték, Pócs János úgy vélekedett: „ebben az új Rákosi-rendszerben ha valaki talál egy gyermeket, akkor azt hazaviheti, azt csinál vele, amit akar, felásathatja vele a kertjét, ha visszavitte, akkor nem történt bűncselekmény”.

Panyi Miklós leszögezte: a törvényes képviselők hozzájárulása nélkül nem készíthető gyermekkel interjú. „Mindenki tudja, hogy ez bűncselekmény, ők ezt mégis megcsinálták” – mondta, hozzáfűzve, hogy a törvényes képviselő tett feljelentést, az eljárás azonban nem halad, pedig mentelmi jogi kérdés merül fel Magyar Péterrel szemben.

Arról is beszélt: a 11 éves kisfiú visszaszállítását követően pszichiátriai osztályra került, eltűnése alatt pedig nem kapta meg rendszeresen szedett gyógyszereit.

A fiú szállodai elszállásolása kapcsán Panyi Miklós felvetette: hogyan lehetséges az, hogy egy szállodába egy 11 éves gyermekkel csak úgy besétál egy felnőtt, és mennyi az esélye annak, hogy éppen egy olyan tarnazsadányi pár találja meg az eltűnt gyermeket, aki szervezője Magyar Péter pár nappal később tartott helyi fórumának.

A fideszes országgyűlési képviselőkkel szemben Litresics András ügyvéd tett feljelentést a „Zsolti bácsi-ügyben” közzétett és megosztott Facebook-bejegyzés és sajtótájékoztatók miatt. A feljelentő álláspontja szerint a képviselők becsület csorbítására alkalmas tényeket híreszteltek, illetve ilyen tényekre közvetlenül utaló kifejezéseket használtak vele kapcsolatban.

Sasi-Nagy Edit (Tisza), a mentelmi bizottság elnöke mindhárom esetben a mentelmi jog felfüggesztését javasolta. Ez a gyakorlat eltér a bizottság korábbi ciklusokban - a magánvádas ügyek nagy részében - követett gyakorlatától. A bizottság elnöke szerint nem egyszerű rágalmazásról van szó az aktuális esetben, mert a három érintett képviselő rendkívül súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolt egy köztiszteletben álló ügyvédet. Álláspontja szerint össztársadalmi érdek, hogy fény derüljön az igazságra az alapüggyel kapcsolatban, ezért jó lenne, ha ebben a konkrét ügyben a bíróság lefolytathassa eljárását, és kiderüljön, mi történt valójában. Sasi-Nagy Edit arról számolt be, hogy a mentelmi bizottság ülésén Panyi Miklós és Pócs János úgy nyilatkozott, egyetértenek a mentelmi jog felfüggesztésével.

A bizottságban az elnöki indítvány - 3 kormánypárti igen és 3 ellenzéki nem szavazattal - nem kapott többséget, ezért a mentelmi bizottság azt javasolta, hogy az Országgyűlés a három országgyűlési képviselő mentelmi jogát ne függessze fel. Ezek után az Országgyűlés mégis felfüggesztette Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát: Kocsis Máté mentelmi jogát 143 igen 44 nem és nulla tartózkodó szavazattal, Panyi Miklósét 141 igen, 45 nem és 1 tartózkodás mellett, Pócs János mentelmi jogát pedig 141 igen és 45 nem szavazattal függesztették fel.

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Kezdőlap    Belföld    Panyi Miklós: hamis pedofilvád megtételének sincs helye a közéletben

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