Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

„A mai napon a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az Országgyűlés elnökénél. Az indítványokról további információ a honlapunkon olvasható” – közölte az InfoStarttal az ügyészség – a honlapon egy ideig olvasható volt külön a három indítvány, amelyek Magyar Péterről, Hankó Balázsról és Seszták MIklósról szóltak, majd egy időre lefagyott az ugyeszseg.hu oldal, amely a cikk élesítése pillanatában már ismét megnyílik. Itt olvasható a három részletes indítvány.

A lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt – az európai parlamenti képviselői jogviszony megszűnése miatt – újraindult nyomozás eredményeként, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványt tett az Országgyűlés elnökénél dr. Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére – írja az ugyeszseg.hu.

Seszták Miklós esetében a nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át – írja a 24.hu.

Hankó Balázs vonatkozásában pedig azt írják, hogy a „nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel. Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Dr. Hankó Balázs és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, melyben a formális és tényleges döntéshozatal elvált egymástól.”