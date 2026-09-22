ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.08
usd:
316.3
bux:
152212.3
2026. szeptember 22. kedd Móric
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter sajtótájékoztatót tart a Neptun-rendszer fejlesztéséről, a kollégiumi lakhatási körülmények javításáról, valamint a gólyatáborok biztonságos szervezéséről, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (HÖOK) folytatott szakmai egyeztetést követően a Kulturális és Innovációs Minisztériumban (KIM) 2025. augusztus 7-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Infostart

Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklósét a Volán-ügy miatt kérték ki, Magyar Péter esetében pedig lopás bűncselekménye miatt.

„A mai napon a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes három országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését indítványozta az Országgyűlés elnökénél. Az indítványokról további információ a honlapunkon olvasható” – közölte az InfoStarttal az ügyészség – a honlapon egy ideig olvasható volt külön a három indítvány, amelyek Magyar Péterről, Hankó Balázsról és Seszták MIklósról szóltak, majd egy időre lefagyott az ugyeszseg.hu oldal, amely a cikk élesítése pillanatában már ismét megnyílik. Itt olvasható a három részletes indítvány.

A lopás bűncselekménye miatt a Központi Nyomozó Főügyészség előtt – az európai parlamenti képviselői jogviszony megszűnése miatt – újraindult nyomozás eredményeként, a legfőbb ügyész jogkörében eljáró legfőbb ügyész helyettes indítványt tett az Országgyűlés elnökénél dr. Magyar Péter országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére – írja az ugyeszseg.hu.

Seszták Miklós esetében a nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a volt fejlesztési miniszter és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vezérigazgatója a Volánbusszal szerződéses kapcsolatban álló cégek képviselőjétől 2015 és 2018 között – közvetítőn keresztül – összesen több, mint 11 milliárd forint jogtalan előnyt vett át – írja a 24.hu.

Hankó Balázs vonatkozásában pedig azt írják, hogy a „nyomozás adatai alapján megalapozottan feltehető, hogy a Nemzeti Kulturális Alap működése során a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumát dr. Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős korábbi miniszter, az alap elnöke irányításával arra használták fel, hogy azon keresztül az ideiglenes kollégium rendelkezése alá kerülő vagyont – részben, de tömegesen – jogszabállyal és az alapító határozattal jóváhagyott céltól eltérően használják fel. Az ily módon 2025. július 1-től meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmek érdemi elbírálás nélküli teljesítésével a kezelt vagyont a 2026. évi országgyűlési választások kampányköltségeinek a fedezésére, illetőleg a kérelmezők személyes céljaira fordították.

Dr. Hankó Balázs és társai a Nemzeti Kulturális Alap vagyonának politikai szempontú, választókerületi lefedettség szerinti elosztása érdekében kettős eljárásrendet alakítottak ki és működtettek, melyben a formális és tényleges döntéshozatal elvált egymástól.”

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

seszták miklós

mentelmi jog

magyar péter

hankó balázs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését

Az ügyészség kérte Hankó Balázs, Seszták Miklós és Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését
Hankó Balázs mentelmi jogát az NKA-ügyben, Seszták Miklósét a Volán-ügy miatt kérték ki, Magyar Péter esetében pedig lopás bűncselekménye miatt.
 

Magyar Péter indoklást adott a legfőbb ügyésszel kapcsolatban, és beszélt az államfő szerepéről is – videó

A köztársasági elnök reagált arra, hogy a Tisza nem szavazza meg a jelöltjét legfőbb ügyésznek

Török Gábor: máris elérkezett Baka András szuverenitási „tesztje”

Leszavazta a Tisza-frakció a köztársasági elnök jelöltjét a legfőbb ügyészi posztra

Államtitkár: hamarosan terítékre kerülhet a kata és a vagyonadó is

Felfüggesztették Kocsis Máté, Panyi Miklós és Pócs János mentelmi jogát

VIDEÓ
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
Kiss Norbert, Inforádió, Aréna
Hogyan alakítják át a magyar kutatást és innovációt? Tanács Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.22. kedd, 18:00
Bauer Bence
a Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beigazolódott a Tesla nagy ígérete? Tizedannyi baleset történik az önvezető autókkal egy európai országban

Beigazolódott a Tesla nagy ígérete? Tizedannyi baleset történik az önvezető autókkal egy európai országban

Az elmúlt hónapokban egyre több európai országban engedélyezik a Tesla önvezető rendszerét, Csehország éppen hétfőn adott zöld utat a technológia használatának. Az első tapasztalatokkal kapcsolatban most Belgiumból érkezett egy érdekes statisztika, mely szerint a júniusi engedélyezés óta eltelt időszakban mindössze öt baleset történt az ilyen járművek részvételével, ami bőven az átlag alatt van – számolt be a vrt.be.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Már kész az evakuációs terv: orosz támadásra és visszavágásra készülnek az EU határán

Már kész az evakuációs terv: orosz támadásra és visszavágásra készülnek az EU határán

Litvánia kimenekítési terveket dolgozott ki egy esetleges orosz támadás esetére, a balti állam miniszterelnöke azonban leszögezte, hogy nem adják meg magukat.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump addresses UN General Assembly after Guterres says 'world faultlines widening'

Trump addresses UN General Assembly after Guterres says 'world faultlines widening'

Ukraine's President Zelensky is among world leaders watching the US president speak. Later, Trump is due to meet UK PM Andy Burnham for the first time.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 22. 16:36
Szőlő utcai következmények: nevelőknél csak gyerekből szökik több Aszódról
2026. szeptember 22. 16:26
Szeptember végére visszarobbanhat a nyári hőség
×
×