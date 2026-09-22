Nem jut ki az adósságcsapdából a Kutyapárt, bajban a vezetők

Ismert, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt a tavaszi országgyűlési választáson a várakozásokat alulmúlva a költségvetési támogatásra jogosító 1 százalékot sem érte el, így komoly adósságcsapdába keveredett.

Most a 24.hu arról ír, hogy miután a Kutyapárt választás utáni pénzgyűjtése befulladt, alig látszik visszafizethetőnek a nagyságrendileg félmilliárd forintnyi tartozása.

A gyűjtés eredménye egyébként 155,6 millió forint volt, amely éppen félmilliárdra csökkentette a választás pillanatában 686 millió forintos tartozást – ennyi volt a kampánytámogatás, amelyet vissza kell fizetni a népszerűtlennek bizonyult pártoknak, ez a szabály hivatott egyébként kiszűrni a kamupártokat.

A cikk utal arra, hogy a vezetőváltáson átesett párt esetében a NAV akár az egyéni képviselőjelöltek magánvagyonáig „elérhet”.

Májusban egyébként már adott egy helyzetjelentést a Kutyapárt a gyűjtésről, amely a tartozást hivatott csökkenteni, akkor 150 millió forintnál tartottak, nyáron azonban elillant a támogatási kedv.