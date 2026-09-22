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Nyitókép: Országyűlés/YouTube

A köztársasági elnök reagált arra, hogy a Tisza nem szavazza meg a jelöltjét legfőbb ügyésznek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A köztársasági elnök továbbra is fenntartja az Országgyűlésben elmondott véleményét – válaszolta a Sándor-palota Kommunikációs Igazgatósága arra a kérdésre, hogy Baka András jelöl-e új személyt a legfőbb ügyészi tisztségre, miután kiderült, a Tisza parlamenti frakciója nem támogatja Szathmáry Zoltán megválasztását.

Az államfő megtette a javaslatát a legfőbb ügyész személyére, arról dönteni az Országgyűlés feladata és felelőssége – közölte a Sándor-palota.

Hozzátették, az államfő hivatalos döntéseiről a korábbiaknak megfelelően, kellő időben tájékoztatják a közvéleményt.

Magyar Péter kedden reggel a Facebook-on jelentette be, hogy nem támogatja a Tisza-frakció Baka András jelöltjét, Szathmáry Zoltánt a legfőbb ügyészi pozícióra. A kormányfő közölte, arra kérik a köztársasági elnököt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválasztható legyen az új legfőbb ügyész.

Az államfő hétfőn jelentette be, hogy Szathmáry Zoltánt, a Legfőbb Ügyészség Büntetőbírósági Ügyek Főosztálya, Elvi Ügyek Osztályának osztályvezető ügyészét javasolja legfőbb ügyésznek.

Baka András a parlament plénuma előtt a magyar ügyészség és a jogállam helyzetéről, jövőjéről szóló döntésnek nevezte az új legfőbb ügyész megválasztását. Arról is beszélt, hogy ma nincs társadalmi bizalom az ügyészség iránt, a testület társadalmi és szakmai megítélése mélypontra jutott. A köztársasági elnök jelezte, a legfőbb ügyészi posztra – példátlanul széleskörű szakmai konzultáció és hosszas mérlegelés után – olyan személyt keresett, akinek szakmai pályáját politikai kötődés nem terheli, aki belülről ismeri az ügyészség működését, a rendkívül összetett belső szabályozást, a kialakult gyakorlatokat és a szervezet emberi viszonyait.

Azért kell legfőbb ügyészt választani, mert a tisztséget korábban betöltő Nagy Gábor Bálint július 22-én benyújtotta lemondását, megbízatása augusztus 25-én megszűnt.

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