Török Gábor: máris elérkezett Baka András szuverenitási „tesztje”

A politológus kedd reggeli bejegyzésében úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy ilyen hamar eljön az államfő első szuverenitási tesztje: szerinte

ha Baka visszavonja a jelöltjét, és új, a kormánypártnak megfelelő személyt nevez meg, akkor már az első kilométeren elveszíti az ellenzék által eddig is vitatott politikai autonómiáját.

Ha viszont a kormánytöbbséggel szemben kitart a jelöltje mellett, annak komoly politikai következményei lesznek, és súlyos konfliktusba kerülhet a megválasztóival

– írja a 24.hu.

A helyzet közvetlen előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök közölte: a Tisza Párt frakciója nem támogatja Szathmáry Zoltán jelölését a legfőbb ügyészi pozícióra, és tisztelettel megkérte az államfőt, hogy jelöljön valaki mást.

Török Gábor már egy hétfői posztjában is utalt a lehetséges kimenetelekre: emlékeztetett arra, hogy Sólyom László korábbi köztársasági elnök annak idején háromszor javasolta Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság élére, hiába szavazta le a parlament. Kérdésként vetette fel, hogy az államfő követi-e ezt a „sólyomi logikát”, ha a Tisza valóban leszavazza a jelöltjét.