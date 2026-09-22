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Baka András megválasztott köztársasági elnök beszédet mond az államfõválasztáson az Országgyûlés rendkívüli plenáris ülésén 2026. augusztus 11-én. A Legfelsõbb Bíróság volt elnökét - akit a kormánypárti Tisza-frakció jelölt államfõnek - titkos szavazáson, 140 igen és 6 nem vokssal választották meg a képviselõk.
Nyitókép: Koszticsák Szilárd

Török Gábor: máris elérkezett Baka András szuverenitási „tesztje”

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ELŐZMÉNYEK

Török Gábor politológus szerint a köztársasági elnök súlyos konfliktusba kerülhet a megválasztóival, ha a miniszterelnök felszólítása ellenére kitart a legfőbb ügyészi posztra jelölt Szathmáry Zoltán mellett.

A politológus kedd reggeli bejegyzésében úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy ilyen hamar eljön az államfő első szuverenitási tesztje: szerinte

  • ha Baka visszavonja a jelöltjét, és új, a kormánypártnak megfelelő személyt nevez meg, akkor már az első kilométeren elveszíti az ellenzék által eddig is vitatott politikai autonómiáját.
  • Ha viszont a kormánytöbbséggel szemben kitart a jelöltje mellett, annak komoly politikai következményei lesznek, és súlyos konfliktusba kerülhet a megválasztóival

– írja a 24.hu.

A helyzet közvetlen előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök közölte: a Tisza Párt frakciója nem támogatja Szathmáry Zoltán jelölését a legfőbb ügyészi pozícióra, és tisztelettel megkérte az államfőt, hogy jelöljön valaki mást.

Török Gábor már egy hétfői posztjában is utalt a lehetséges kimenetelekre: emlékeztetett arra, hogy Sólyom László korábbi köztársasági elnök annak idején háromszor javasolta Baka Andrást a Legfelsőbb Bíróság élére, hiába szavazta le a parlament. Kérdésként vetette fel, hogy az államfő követi-e ezt a „sólyomi logikát”, ha a Tisza valóban leszavazza a jelöltjét.

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Kezdőlap    Belföld    Török Gábor: máris elérkezett Baka András szuverenitási „tesztje”

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