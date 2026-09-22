Összeférhetetlenség léphet fel a médiatanács egyetlen ellenzék által jelölt tagja esetében

A médiatörvény a testületi tagsággal összeférhetetlennek mondja ki tisztség betöltését párt országos vagy területi szervezetében. Előírja, hogy a médiatanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője az MTI megkeresésére azt közölte kedden:

párttisztség elnyerése esetén Tóth Máté le fog mondani a médiatanácsi tagságáról, „hogy még nagyobb szappanopera legyen ebből a médiatanácsból".

Hozzátette: végeredményben Tóth Máté döntése, hogy a kettő közül melyik tisztséget választja, de ő azt ambicionálja, hogy pártalelnök legyen.

Tóth Máté az MTI-nek úgy nyilatkozott: mindenképpen versenybe száll az alelnökségért, és ha megválasztják, Toroczkai Lászlóval és a frakcióval egyeztetve dönti el, melyik tisztséget választja.

Mind a kettő mellett szólnak érvek – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a médiatanács elnökének és tagjainak választása során történtek és a megválasztottak személye alapján úgy látja, „nagyon súlyosan politikáról, a politikai beavatkozás szándékáról szólna" a testületi munka, ezért a mérleg jelenleg a párttisztség felé billen.