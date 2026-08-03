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Energiakrízis, hőség: egyeztetés Forsthoffer Ágnesnél (Magyar Péter, Rétvári Bence, Bujdosó Andrea, Bóka János, Toroczkai László) 2026. augusztus 3-án
Nyitókép: Facebook/Bujdosó Andrea

A rendkívüli egyeztetés után a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is bírálta Magyar Pétert

Infostart / MTI

Bóka János (Fidesz) szerint az eddigi „vezetetlenség” állapota fog folytatódni, Rétvári Bence (KDNP) szerint pedig Magyar Péter miniszterelnökben nem volt meg a nemzeti összefogásra irányuló valós szándék.

Rendkívüli egyeztetést tartott Forshoffer Ágnes, az államfői funkciókat gyakorló házelnök kérésére a Sándor-palotában Magyar Péter miniszterelnök a parlamenti pártok frakcióvezetőivel. Az egyeztetést Magyar Péter és a házelnök is nagyon konstruktívnak minősítette, mindketten megköszönték a magyar emberek, vállalatok, közületek együttműködését és önkorlátozását az energiakrízis idején, és felhívták a figyelmet, hogy a következő öt nap még kritikus lesz.

Az egyeztetés után az ellenzéki pártok frakcióvezetői is sajtótájékoztatót tartottak.

A Fidesz frakcióvezetője szerint az eddigi „vezetetlenség” állapota fog folytatódni az elkövetkező napokban és hetekben.

Bóka János a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, a miniszterelnök és a parlamenti frakcióvezetők részvételével a Sándor-palotában tartott egyeztetés után tartott sajtótájékoztatóján azt mondta: a kormányfő a találkozón konkrét intézkedést határidővel nem jelentett be, kezdeményezést nem tett, intézkedést nem javasolt. A kormányzás felelőssége kizárólag a magyar kormányt terheli – jelentette ki. A Fidesz frakcióvezetője ugyanakkor elismeréssel szólt a magyar emberek és cégek áldozatvállalásáról.

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője nem látta a nemzeti összefogásra irányuló valós szándékot a miniszterelnöknél a hétfőn, a Sándor-palotában tartott egyeztetésen.

Rétvári Bence azt mondta: azért jöttek el, mert a meghívó a nemzeti összefogásról szólt, amit minden magyar ember joggal vár el egy nehéz helyzetben, de Magyar Péter két órán keresztül semmi mást nem tett, mint a parlamentben használt kifejezésekkel sértegette őket. „Ennyire hiteles a miniszterelnök nyitottsága a nemzeti összefogásra” – mondta.

A frakcióvezető köszönetét fejezte ki a magyar embereknek és vállalatoknak azért, hogy mindenki igyekezett összefogni és mindent elkövetni azért, hogy Magyarországon az energiaellátás és az energiabiztonság minél inkább fennmaradhasson. Aláhúzta: az elmúlt napokban bekövetkezett működésképesség-romlásért az embereket semmilyen felelősség nem terheli, ezt a krízishelyzetet a klímaváltozás, a kánikula és a kormány közösen okozta.

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Kezdőlap    Belföld    A rendkívüli egyeztetés után a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is bírálta Magyar Pétert

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