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Nyitókép: Unsplash

Válság alakult ki a Vajdaságban

Infostart / MTI

Történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában, emiatt pedig súlyos válság alakult ki Vajdaság vízgazdálkodásában, a térség vízellátása és mezőgazdasága szempontjából kulcsfontosságú Duna-Tisza-Duna-csatornarendszert ugyanis kiszáradás fenyegeti.

Vajdaság több településén – köztük Zomborban, Kúlán és Verbászon – a múlt héten rendkívüli helyzetet hirdettek. A tartományi kormány 270 millió dinárt (837 millió forint) különített el a sürgősségi intézkedésekre.

A vízgazdálkodási rendszer az utóbbi több mint száz év egyik legsúlyosabb hidrológiai helyzetével néz szembe – jelentette ki Dragan Glamocic mezőgazdasági, erdészeti és vízgazdálkodási miniszter a Duna bezdáni szivattyúállomásán tett látogatása során. A tárcavezető közölte, a Duna vízszintje a szivattyúállomás eredeti tervezési szintje alá süllyedt, ezért sürgős intézkedésekre van szükség.

A Vajdaság Vizei vállalat tájékoztatása szerint a Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, július 29-én leállt. A Gombosnál (Bogojevo) működő állomás, amely Dél-Bácskát látja el, egyelőre még képes vizet emelni, de már csak mintegy 20 centiméteres tartalékkal rendelkezik - magyarázta. Hozzátette: ideiglenesen leállították a Belgrád közelében fekvő Grocka település szivattyúállomásának működését is.

Az országos közegészségügyi intézet a rendkívül alacsony vízállás miatt megnövekedett folyószennyezettségre figyelmeztetett, és azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat.

A magyar és a horvát határ közelében fekvő Bezdánnál hétfőn mínusz 163 centiméteres vízállást mértek, ami 1909 óta a legalacsonyabb érték. Az eddigi negatív rekord mínusz 143 centiméter volt a vízmérce nullpontjához viszonyítva. Az előrejelzések szerint péntekre mínusz 170 centiméterre csökkenhet a Duna vízállása.

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