Magyar Péter leadta a vészjelzést

Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak, majd hozzátette, hogy az utolsó paksi turbina üzemel.
A miniszterelnök a bejegyzésében azt ígérte, hogy rövidesen jelentkezik a MAVIR vezénylőterméből.
Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak, majd hozzátette, hogy az utolsó paksi turbina üzemel.
A miniszterelnök a bejegyzésében azt ígérte, hogy rövidesen jelentkezik a MAVIR vezénylőterméből.
Jó hangulattal indul a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: meredek esésben van az olajár, az európai tőzsdéken érdemi emelkedést láthattunk, és az USA-ban is jó a hangulat. A német DAX-index rögtön a nyitást követően új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.
A SkyShowtime szolgáltatásai számos platformon hozzáférhetők, beleértve az Apple és Android okoseszközöket.
It's not clear if the drone was intercepted before landing on the beach in Krasnodar Krai, south-west Russia, close to Russian-occupied Crimea.