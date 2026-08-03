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Nyitókép: Unsplash

Magyar Péter leadta a vészjelzést

Infostart / MTI
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Beléptünk a kritikus időszakba, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van – írta a miniszterelnök az energiaválság kapcsán a Facebook-oldalán hétfő este.

Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak, majd hozzátette, hogy az utolsó paksi turbina üzemel.

A miniszterelnök a bejegyzésében azt ígérte, hogy rövidesen jelentkezik a MAVIR vezénylőterméből.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter leadta a vészjelzést

önkorlátozás

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energiaválság

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Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet spórolni

Vízkorlátozásnál is megvan a kikapcsolási sorrend – szakember: 10-30 százalék fogyasztást otthon is meg lehet spórolni

A kórházak, szociális intézmények, gyermekintézmények kiemelt fogyasztók, így egy esetleges nagyobb vízkorlátozásnál a kikapcsolási sorrend legvégén lennének – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, aki hangsúlyozta: a főváros ivóvízellátása nincs veszélyben, komolyak a tartalékok a vízbázisban.
 

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Meredeken esik az olajár - Mit csinálnak a piacok?

Meredeken esik az olajár - Mit csinálnak a piacok?

Jó hangulattal indul a hét a tőzsdéken, miután Donald Trump idő előtt leállította a hétvégére tervezett Irán elleni csapásokat, a két fél pedig már tárgyalni fog a mai nap folyamán. Ennek hatására megnyugvás jeleit láthatjuk a piacokon: meredek esésben van az olajár, az európai tőzsdéken érdemi emelkedést láthattunk, és az USA-ban is jó a hangulat. A német DAX-index rögtön a nyitást követően új történelmi csúcsra emelkedett, csakúgy mint a BUX index. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy rendkívül törékeny a hangulat a Közel-Keleten, ahogy pedig azt eddig is láthattuk, már egy-egy félhivatalos információ is képes érdemi mozgásokat kiváltani a piacokon.

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