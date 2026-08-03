Nagy név száll be a MASZ elnöki versenyébe

A 37 éves klasszis az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott: "a magyar atlétika előtt álló kihívások új szemléletet, hiteles vezetést és széleskörű szakmai összefogást kívánnak".

„A magyar atlétikának nincs több vesztegetnivaló ideje. Olyan szövetséget kell építenünk, amely nem a belső feszültségekről, hanem a sportolók sikereiről és a biztos háttérről szól. Ezzel a csapattal készen állunk a munkára” – közölte elnökjelöltként Tajti-Márton Anita, aki az elnökségi tagjelölteket is megnevezte. Hozzátette: „a megújulást célzó csapat névsorában a legmagasabb szintű sportszakmai tapasztalat ötvöződik a piaci és pénzügyi szféra döntéshozóinak tudásával és erejével”. Ennek értelmében Tajti-Márton Anita elnökjelölt a három, továbbra is bizalmat kapott elnökségi taggal - Németh Zsolt (világbajnoki ezüstérmes, olimpikon kalapácsvető, mesteredző, sportvezető), Zsivoczky-Farkas Györgyi (Európa-bajnoki bronzérmes, olimpiai 8. helyezett többpróbázó, sportvezető, edző) és Tölgyesi Előd (sportvezető, utánpótlás műhelyvezető, edző, korábbi atléta) –, valamint további három elnökségi tagjelölt, Dr. Langár Bence (közgazdász, befektető, egyetemi oktató), Molnár Balázs (közgazdász, nemzetközi sporttanácsadó, korábbi válogatott atléta) és Rutkovszky Ede (nemzetközi sportvezető, Európai Atlétikai Szövetség projektkoordinátor) közreműködésével képzeli el az elnökség munkáját.

A jelenleg a Szegedi Vasutas SE társadalmi elnökeként dolgozó Tajti-Márton Anita közölte, céljuk egy stabil, átlátható és kiszámítható működésű szövetség felépítése, amelyben a szakmai döntések, a felelős gazdálkodás, az elszámoltathatóság és a partnerség jelenti a működés alapját. Hozzátette: a továbbra is bizalmat kapott elnökségi tagokkal közösen hisznek abban, hogy a magyar atlétika közösségének és eredményességének megerősítése csak nyitott, együttműködő és jövőbe mutató vezetői szemlélettel valósítható meg.

A jelöltjeikről további információk a Kilences pálya Facebook-oldalon megjelent közleményben olvashatók.

A MASZ elnöki tisztségéről július közepén mondott le Gyulai Miklós – aki a napi ügyek intézésére Deutsch Pétert, a szervezet vezérigazgatóját hatalmazta fel –, majd távozott két elnökségi tag – Oroszi Zsuzsanna és Kriszt Balázs –, továbbá a felügyelőbizottság három tagja – Czeglédi Katalin, Képes Lóránt és Németh Attila –, így utóbbi testület működésképtelenné vált. Egy héttel később a MASZ rendkívüli közgyűlésén megerősítették pozíciójában az elnökség további három tagját, Németh Zsolt és Zsivoczky-Farkas Györgyi alelnököket, valamint Tölgyesi Elődöt, és szeptember másodikára meghirdetették a rendkívüli tisztújító közgyűlést. Deutsch Péter később jelezte, hogy a közgyűlést követően távozik a MASZ-tól.

Múlt héten elsőként Kovács Zoltán, a MATE-GEAC szakosztályvezetője jelezte, hogy indul a MASZ elnöki pozíciójáért, egyben összeférhetetlenségre hivatkozva lemondott a gödöllői klubban betöltött tisztségéről.