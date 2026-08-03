Leálltak az autógyárak az energiaválság és a Duna rekordalacsony vízállása miatt Romániában

A korányfő felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával a 19-23 óra közötti csúcsidőben, amikor Románia 2000 megawattot meghaladó energiadeficitet kénytelen importból fedezni, olyan körülmények között, amikor a szomszédos országok is jelentős importra szorulnak.

Bukarest ugyanakkor olyan kormányhatározatot készül elfogadni, amely megteremti a jogalapot az országos hálózatot kezelő Transelectrica számára, hogy korlátozza a nagyfogyasztók energiaellátását, amennyiben az önkéntes takarékoskodás nem elegendő.