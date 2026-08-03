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Négy embert sodort el a Tisza, van, akit még keresnek

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Augusztus 2-án négy embert sodort el a Tisza Szabolcsban, mindannyian tiltott helyen fürödtek. Van, akit még most is keresnek.

Gergelyiugornyánál ketten, és Tiszakóródnál is ugyanennyien merültek el a Tiszában az elmúlt hétvégén. A részletekről a SONAR Felső-Tiszavidéki Búvár- és Mentő Egyesület vezetője, Szabó Csaba tájékoztatta a sonline.hu portált.

Az egyik férfit sikerült rögtön kimenteniük a vízimentőknek, őt a helyszínről kórházba szállították. A másik férfi percekig a víz alatt volt, őt fürdőzők közé sodorta a folyó, ott húzták ki a partra. Egy szabadnapos mentőtiszt és helyszínen lévő orvos kezdte meg az újraélesztést. A helyszínre mentőhelikopter érkezett és kórházba szállították a kritikus állapotban lévő férfit.

Tiszakóródnál az egyik fürdőzőt az ukrán határőrök hozták vissza, sikerült élve kimenteni a folyóból, a másik keresése még tart. Hétfőn a vízirendőrök, a határrendészeti kirendeltség munkatársai és a SONAR egyesület vízimentői folytatják a férfi keresését.

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