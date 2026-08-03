Paks leállítása: Magyar Péter bizakodóbb üzenetet tett közzé

„Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik” – fogalmazott a kormányfő.

Magyar Péter a délben tartott tájékoztatón még azt mondta, hogy jelen állás szerinte lkerülhetetlennek túnik, hogy egy-két napon belül le kelljen állítani a paksi atomerőmű utolsó turbináját is, de minden a vízállásjelentéseken múlik, amelyek további apadást valószínúsítenek. A Duna vízállása folyamatosan rekordokat dönt, jelenleg már egy méterrel van a történelmi mélypont alatt.