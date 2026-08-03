ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.16
usd:
315.85
bux:
146634.89
2026. augusztus 3. hétfő Hermina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az MVM Paksi Atomerõmû 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerõmû 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Paks leállítása: Magyar Péter bizakodóbb üzenetet tett közzé

Infostart / MTI

A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek – közölte Magyar Péter miniszterelnök a Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválság kapcsán hétfő délután a Facebook-oldalán.

„Reggel óta Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintje. Az utolsó paksi turbina továbbra is termel. A következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések kissé optimistábbak lettek. Mindenki a működés fenntartásán dolgozik” – fogalmazott a kormányfő.

Magyar Péter a délben tartott tájékoztatón még azt mondta, hogy jelen állás szerinte lkerülhetetlennek túnik, hogy egy-két napon belül le kelljen állítani a paksi atomerőmű utolsó turbináját is, de minden a vízállásjelentéseken múlik, amelyek további apadást valószínúsítenek. A Duna vízállása folyamatosan rekordokat dönt, jelenleg már egy méterrel van a történelmi mélypont alatt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Paks leállítása: Magyar Péter bizakodóbb üzenetet tett közzé

paks

paksi atomerőmű

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csörnyei Géza: hála a „láthatatlan folyónak”, Budapest ivóvízellátása biztonságban van

Csörnyei Géza: hála a „láthatatlan folyónak”, Budapest ivóvízellátása biztonságban van

A főváros vízellátása biztonságban van, komoly tartalékokkal rendelkezik – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Csörnyei Géza, a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatója, aki elmagyarázta: a Duna mellett folyik egy ugyanakkora „láthatatlan folyó” is a hatalmas kavicságyban, ami az ivóvízbázisunk – ez a nagy tartalékunk alacsony vízállás idején is. Persze akadnak azért problémák: ilyenkor egyenetlen a vízmennyiség, illetve a vízminőség is az egyes vízszolgáltatók területén.
 

Paks leállítása: Magyar Péter bizakodóbb üzenetet tett közzé

Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja

Energiakrízis: rendkívüli tájékoztatatót tartott Magyar Péter és Forsthoffer Ágnes

A rendkívüli egyeztetés után a Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is bírálta Magyar Pétert

Siklós Gabriella: a hétvégéig sajnos biztosan nem emelkedik a Duna vízállása

Mi lesz, ha Paks utolsó blokkja is leáll? Megszólalt az atomerőmű

Hihetetlen, mennyi áramot spóroltak meg a magyarok egyetlen este alatt

Már Debrecent is utolérte a vízhiány – szigorú korlátozások léptek életbe

VIDEÓ
Hogyan lehet sikeres magánszínházat csinálni? Puskás Tamás, Inforádió, Aréna
Budapesten is elfogyhat az ivóvizünk? Csörnyei Géza, Inforádió, Aréna
Lerombolt jogállam után épülő önkényuralom? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.03. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Átfogó támadás érte a Krímet, kezdődhet a végső csata Donyeckért - Híreink az ukrán frontról hétfőn

Átfogó ukrán támadás érte az orosz megszállás alatt álló Krímet: csapás érte Szimferopolt, Kercset és Feodosziját is. Az oroszok Kramatorszk és Szlovjanszk bekerítésén dolgoznak, Kosztyantynivkát pedig szinte teljesen elfoglalták. A háttérben politikai változások zajlanak: a "Hajlandók koalíciója" széteshet, Trump főtárgyalóit pedig lecserélhetik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború hétfői eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztően megnőtt a kereslet a lakáspiacon: az járhat most nagyon jól, aki ilyen ingatlant adna el

Elképesztően megnőtt a kereslet a lakáspiacon: az járhat most nagyon jól, aki ilyen ingatlant adna el

A fellendülést elsősorban a kelet-magyarországi vármegyék élénkülése hajtotta, míg Budapesten a vevői aktivitás lényegében stagnált.

BBC
Business Sport Travel Science
Iran denies Trump's claim that new talks will begin on Monday

Iran denies Trump's claim that new talks will begin on Monday

While Iran denies that talks with the US are taking place, it is currently in negotiations with Oman over Strait of Hormuz access.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 3. 15:34
Történelmi vízhiány a Duna teljes felső szakaszán – térképpel
2026. augusztus 3. 15:22
Élőben követhető, mennyi áramot termel a paksi atomerőmű még működő blokkja
×
×