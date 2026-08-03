Könnyen hoppon maradhat, ha a nők 40-re pályázik

A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem minden szolgálati idő számít bele a kedvezményes nyugdíjhoz kőbe vésett 40 évbe.

A Magyar Államkincstár hivatalos adatai szerint a jogosultsági időből teljesen kikerülnek olyan kritikus időszakok, mint a nappali tagozatos felsőfokú tanulmányok, a munkanélküli-ellátások folyósítása, a passzív táppénz, vagy éppen a szakmunkástanulók kötelező nyári gyakorlaton túli időtartama.

Aki ezekre alapozza a jövőjét, csúnya ébredésre számíthat – írja a beol.hu.

A helyzetet súlyosbítja, hogy a 40 éven belül kötelezően előírt 32 év keresőtevékenységet is vaskos papírmunkával kell igazolni; egyetlen elrontott bejelentés, elenyészett munkáltatói irat vagy tisztázatlan múltbeli év azonnal bedöntheti a nyugdíjkérelmet.

A szakemberek azonnali cselekvésre intenek: érdemes még ma, azonnal lekérni az Ügyfélkapun keresztül a hivatalos szolgálati időt, mert a hiányzó igazolások pótlásának elmulasztása végzetesen kettétörheti a korai visszavonulásról szőtt álmokat.