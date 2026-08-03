Régi személyi veszítette érvényességét? Itt csináltathat újat

Mint azt az Infostart is megírta, az európai uniós szabályozással összhangban, 2026. augusztus 3-ától érvényüket vesztik a régi, könyv formátumú (papíralapú, akár puha- vagy keményfedeles) személyazonosító igazolványok.

Az előkészített parlamenti törvénymódosítás értelmében, annak elfogadása után, belföldön december 31-éig még használhatók lesznek ezek a személyi igazolványok bizonyos ügymenetekre: a Magyar Államkincstár által folyósított nyugellátások és nyugdíjszerű ellátások, valamint pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátások átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése és anyakönyvi eljárások során.

A rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetre tekintettel az Országgyűlés a hét folyamán nem ülésezik, ezért a soron következő ülésen fogadhatják el a javaslatot, amely ezeket az ügyintézéseket az év végéig újra lehetővé teszi ezekkel a dokumentumokkal – írták.

A Belügyminisztérium azt kérte, az érintettek gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban megtehetnek, időpontfoglalással vagy anélkül.

A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes.

Kérik továbbá a hozzátartozókat is, hogy ellenőrizzék idős családtagjaik személyes okmányait, és ha az még régi, könyv formátumú, mielőbb kezdeményezzék annak cseréjét.