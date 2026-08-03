A budapesti fák miatt figyelmeztetnek, de a kiskertekben is fontos most ez

Bardóczi Sándor az interneten a vízspórolás kapcsán terjedő tévhitek miatt tett közzé egy bejegyzést a Facebookon. Eszerint a szürkevíz csak addig jó növények öntözésére, amíg nincsenek benne vegyszermaradványok vagy só.

„Legyenek azok akármilyen környezetbarát, természetes anyagok, itt elsősorban a kémhatás vagy a sótartalom a perdöntő. A legtöbb növény az enyhén savas pH-jú talajban érzi magát jól, mert a vele szimbiózisban élő talajlakó mikrobák is abban érzik jól magukat. Mint írja, minden, ami fertőtlenít vagy lúgos, az kinyírja a mikrobiomot” – figyelmeztet a szakember.

Vagyis locsolásra kizárólag a mosószer-, szappan-, sómentes, medencetisztító nélküli szürkevíz, kondenzvíz alkalmas.